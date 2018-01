La literatura en el sur es como sembrar en el desierto del Sahara

Gissela Rodríguez

Su vida ha estado dedicada a la docencia y la promoción de la literatura en el sur del país.

De carácter jovial. Querido por sus alumnos, compañeros de trabajo y la comunidad, Enrique Alexander Ordóñez, se ha convertido en el impulsor de la escritura en los jóvenes de la localidad.

Mediante su vocación de escritor y al cumplir uno de sus mayores sueños, Ordóñez le ha abierto la oportunidad a escritores sureños y decenas de jóvenes a que publiquen sus obras literarias a través de Ágora Editores, su propia casa editorial.

Los éxitos alcanzados por Ordóñez, como él muy bien dice “no han sido producto de la suerte” sino de meses y años de arduo trabajo y mucha dedicación.

La lucha de Ordóñez por convertirse en una persona de bien viene desde los años 70, cuando apenas tenía siete años de edad y bajo un poste del tendido eléctrico ayudaba a su madre a vender productos alimenticios mientras realizaba sus tareas escolares.

“Siempre me gustó la lectura y gracias a que mi madre siempre me apoyó, logré estudiar hasta que a los 15 años, cuando cursaba la educación media, obtuve mi primer trabajo”, recuerda el maestro. La excelente ortografía y su facilidad para escribir le permitieron obtener una beca, una especie de trabajo en la alcaldía municipal donde se desempeñaba como escritor.

“En aquel tiempo tenías que entrevistar a los padres de familia, además la inscripción de los niños era un tanto más detallada, por lo que la persona que se dedicará a ello tenía que tener fluidez de palabras y así lograr una coherencia en lo que redactaba”, comenta el docente.

Pese a las obligaciones escolares, su trabajo y el compromiso de ayudar a su mamá en la crianza de sus tres hermanos menores, Ordóñez decidió crear la primera sociedad artística dentro del Instituto José Cecilio del Valle, donde cursaba su ciclo común.

“Fue una experiencia muy bonita y mediante la misma logramos que actuales y exitosos escritores del país tuvieran un espacio para comenzar en el mundo de la literatura”, recuerda el experto en ciencias sociales.

Formación

Para los años 80, Enrique comprende que su vocación estaba en la docencia, por lo que se traslada a la Escuela Normal Mixta del Sur, donde obtiene su título de maestro en Educación Primaria, uno de los más trascendentales de su vida.

Su primera experiencia en la docencia fue con sor María Rosa, con quien trabajó ad honoren por cuatro años, estando al frente de varios proyectos educativos en Tela, Atlántida.

Luego de algunos años, decide retornar al sur y es cuando obtiene su primer trabajo en la docencia del sector oficial.

Ordóñez fue nombrado como maestro unidocente y jornada extendida en la Escuela Amado Argeñal Pinto, de la comunidad de Palo Herrado, donde atendía a 70 niños a la vez, pero lejos de convertirse en un problema, esa asignación fue su principal reto a cumplir.

“Cuando llegué a la escuela impartía clases en un corral, un fogón me servía de escritorio y los niños se sentaban en piedra ante la falta de espacio y mobiliario que teníamos, pero con el apoyo de los padres de familia decidimos que teníamos que cambiar esa condición y nos pusimos a trabajar”, dijo.

El esfuerzo de los padres y el maestros permitió que el centro escolar se convirtiera en escuela modelo a nivel nacional en el programa de desayuno escolar.

Cada sábado y domingo, el maestro se reunía con la comunidad para elaborar adobes y colocarlos en las paredes del centro escolar.

Liderazgo

“Un maestro debe ser un líder, no un profesional de horario, solo porque ya se terminó mi jornada escolar no me intereso por cómo funciona el centro educativo, eso no es posible”, asegura el entrevistado.

Durante 15 años, el maestro trabajó de la mano con la comunidad para convertir al centro en un referente de la educación local, por lo que el día que Ordóñez se trasladó a la ciudad de Choluteca su despedida tocó profundamente a los pobladores.

La lucha emprendida en Palo Herrado se trasladó a la Escuela Niños en Avance, ubicada en el barrio San Francisco del Palomar, una zona urbana marginal donde la pobreza es el mayor problema de sus habitantes.

“Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante nuestro centro educativo, pero requerimos de mucha ayuda, ya que el plantel está ubicado en una zona de riesgo a inundaciones por lo que necesitamos trasladarlo a un sector más seguro”, dijo el docente.

Promoto

Además de impartir clases en el nivel básico, el profesor Enrique se desempeña como docente en el Instituto José Cecilio del Valle, en donde fundó la Asociación Literaria Eliseo Pérez Caldaso en 2015, siendo sus integrantes 23 alumnos de dicho centro de formación.

Los muchachos que conforman el grupo literario unieron esfuerzos y de manera inédita publicaron el libro titulado “Antología de la poesía estudiantil”.

A la fecha, Ordóñez, a través de su casa editorial Ágora, ha publicado unos 27 libros, de los cuales 14 han sido de la autoría del maestro y 13 de diferentes escritores.

Su incansable trabajo en el ámbito de la docencia y las letras motivaron a las autoridades de la Dirección Departamental de Choluteca a honrarlo con el título de Maestro del año (2017) en la localidad.

“Muchos podrán decir que es suerte, pero la suerte no existe, son bendiciones que vienen de la lucha, la perseverancia y la dedicación que le entreguemos a las cosas”, asegura