"Quiero hacer historia" en el Barcelona, asegura Yerry Mina

El central colombiano Yerry Mina se mostró feliz este sábado en su presentación oficial como nuevo jugador del Barcelona asegurando que quiere "hacer historia" en el club azulgrana y que ha tomado una buena decisión.



"Es maravilloso para mí, siempre lo soñé, nunca dudé de estar acá y se me ha cumplido un sueño", dijo Mina acompañado por el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.



"Ahora quiero aportar mi granito de arena, quiero aprender mucho de mis compañeros", añadió el defensa colombiano, tras firmar este sábado su contrato como jugador azulgrana hasta 2023.



Tras estas primeras palabras, el colombiano se vistió de corto para una sesión fotográfica sobre el césped del Camp Nou ante unos 8.000 aficionados, muchos de ellos compatriotas suyos que acudieron a ver su presentación.

'Espero triunfar aquí'

Mina cumplió su pequeño ritual de descalzarse al borde del terreno y pisar la hierba del coliseo azulgrana descalzo, antes de volver a ponerse las botas y efectuar sus primeros toques de balón con la elástica 'blaugrana'.



"Hay un versículo en la Biblia que dice que tocaras con la planta de tus pies el terreno que quieres conquistar y yo quiero hacer historia aquí con mis compañeros, espero triunfar aquí", explicó el defensa, que ya advirtió que no lo va a hacer en otros campos.



"Es sólo aquí en mi casa, ahora esto es mi casa", dijo un radiante Mina, que no teme haber dado un paso arriesgado cambiando su titularidad indiscutible en el Palmeiras para llegar a un club, donde tendrá que luchar por un puesto y en año de Mundial.



"No lo dudé dos veces, acá estoy con los mejores del mundo, y voy a trabajar para aportar y aprender algo de ellos", aseguró el jugador internacional colombiano.



"Estoy tranquilo, vine a trabajar, a aportar, a estar con los mejores", añadió, asegurando que "lucharé por un puesto".



Mina, primer colombiano que llega a la primera plantilla del Barcelona, no dudó en asegurar que vivió un momento especial cuando Messi se acercó a saludarle.



"Se me erizó la piel cuando se me acercó", aseguró Mina para el que el argentino "es el mejor del mundo".



Abriendo puertas

El jugador colombiano, que llega al Barça con la vitola de defensa que hace goles, aseguró que jugará donde le diga el técnico Ernesto Valverde, además de considerar que puede contribuir a abrir las puertas a otros jugadores de su país.



"Estamos abriendo las puertas los jugadores que estamos por fuera, estamos tratando de abrir las puertas a los que están allá porque hay mucho talento", dijo.



"Acá voy a tratar de trabajar y de hacer las cosas bien para seguir mejorando", concluyó.



El colombiano se entrenará ya en la tarde de este sábado con su equipo, aunque es poco probable que juegue el domingo en el partido de Liga contra la Real Sociedad.



El defensa colombiano, cuyo traspaso ascendió a 11,8 millones de euros y que tendrá una cláusula de 100 millones, viene a reforzar el eje de la zaga azulgrana, especialmente ante la posible marcha de Javier Mascherano.



El nombre del argentino fue uno de los más coreados el jueves en el partido de vuelta de octavos de la Copa del Rey, en el que el Barcelona goleó 5-0 al Celta de Vigo, ante la posibilidad, según la prensa, de que haya podido ser su último partido oficial como azulgrana.



Mina es el segundo fichaje invernal del Barcelona, tras la llegada del brasileño Philippe Coutinho procedente del Liverpool inglés.

