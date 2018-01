Organización de países francófonos tilda de "indigno y ofensivo" las palabras de Trump  

París, Francia

La secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Michaëlle Jean, tildó este sábado de "indigno" y "ofensivo" que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara de "países de mierda" a las naciones africanas, Haití y El Salvador, unas palabras que causaron indignación en todo el mundo.



"Que el primer representante de Estados Unidos se exprese en esos términos es indigno, preocupante y ofensivo", reaccionó en su cuenta de Twitter la secretaria general de la OIF, la canadiense Michaëlle Jean.



"Que se acuerde de que su país fue construido con sudor y sangre, la fuerza de hombres y mujeres arrebatados a África, sin los que #USA no sería", añadió esta ex gobernadora general de Canadá, originaria de Haití.



Los africanos reaccionaron con ira y amargura el viernes a las declaraciones de Trump, que perdió la calma durante una reunión sobre inmigración con varios senadores al calificar, según varios medios, a las naciones africanas, Haití y El Salvador de "países de mierda".



El presidente estadounidense insinuó después que no había empleado la expresión "países de mierda": "El lenguaje que he utilizado durante la reunión fue duro, pero no son las palabras utilizadas", tuiteó.



El exministro francés de Cultura, Jack Lang, tampoco se mordió la lengua este sábado al calificar por su parte al presidente estadounidense de "presidente de mierda" en su cuenta de Twitter.



"Es un grito del corazón, un grito de rebeldía después de lo que ha dicho sobre los haitianos", se justificó Lang, contactado por la AFP.



"Me apetece que se diga en el mundo entero: 'presidente de mierda', como un grito de guerra contra este personaje humillante y ofensivo", insistió el actual presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) en Francia.

Le puede interesar: ONU considera ofensivos comentarios del presidente Trump