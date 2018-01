En Facebook, ahora la familia y los amigos pasarán primero

París, Francia

Facebook ha iniciado la mayor reforma de contenidos en su red de los últimos años. Ahora la sección de noticias de cada usuario dará prioridad a las publicaciones compartidas por familiares y amigos, dejando a famosos, marcas y medios en segundo plano.



La red social hizo el anuncio el jueves por la noche, tras varios meses de prueba en media docena de países -entre ellos Guatemetala y Bolivia- con la voluntad declarada de privilegiar el bienestar de los internautas.



Concretamente, las fotos, enlaces o comentarios publicados por amigos y conocidos permanecerán visibles en la sección, a diferencia de los elementos procedentes de páginas a las que los usuarios calificaron como "me gusta", que estarán menos presentes.



Este nuevo sistema debe permitir favorecer las interacciones y las relaciones personales entre los utilizadores, explica a la AFP John Hegeman, responsable de la sección de noticias en el seno del grupo.



"Es un gran cambio", subraya. "La gente va a pasar de hecho menos tiempo en Facebook pero esto nos conviene porque esto hará más precioso el tiempo que pasan y, a fin de cuentas, será bueno para nuestra actividad".



Facebook estima por ejemplo que una foto de familia tiene más valor para un usuario que el vídeo de una estrella o la publicidad de una marca de ropa.



"Pensamos que la interacción entre las personas es más importante que el consumo pasivo de contenidos", insiste Hegeman, agregando que se trata de "una de las actualizaciones más importantes" que jamás haya realizado Facebook.

Pero este nuevo funcionamiento preocupaba a los medios, que ven los contenidos difundidos en sus perfiles relegados a un segundo plano y temen importantes consecuencias en su capacidad para llegar a los lectores, a menos que patrocinen sus contenidos en la sección de noticias pagando una tarifa.En los países donde se realizó la prueba desde el mes de octubre, los medios observaron una caída importante de visitas a sus páginas web procedentes de Facebook.Así, en un artículo publicado a mediados de octubre en la web medium.com, el periodista eslovaco Filip Struharik, encargado de redes sociales para el diario Dennik N, consideraba que las 60 principales webs de medios del país habían visto reducidos a la mitad los contenidos con "like", compartidos o comentados."El tráfico en las webs de los principales diarios eslovacos no evolucionó significativamente por tienen muchos lectores regulares, una página de inicio fuerte, notificaciones (...) pero vemos ya una caída del tráfico en las webs de medios menos importantes", precisaba."Es algo bastante sano", considera sin embargo un analista francés. "Facebook no quiere asumir demasiada responsabilidad en la difusión de noticas falsas. Es hora de que los medios retomen el control y dejen de depender de los GAFA" (Google, Apple, Facebook, Amazon, ndlr).El confundador y presidente del grupo, Mark Zuckerberg, definió como una prioridad acercar en su red a las personas que interactúan en la vida real. El responsable citó en particular varios estudios según los cuales las interacciones con familiares y amigos favorecen el bienestar, mucho más por ejemplo que leer artículos de prensa.Facebook, al igual que Twitter, ha sido recientemente criticada por haber dejado florecer en su portal informaciones falsas como los contenidos publicados por los rusos durante la campaña presidencial estadounidense de 2016.Pero el problema podría persistir, dado que el nuevo funcionamiento de su sección de noticias no relega a un segundo plano los artículos o vídeos compartidos por amigos, que siguen siendo la primera causa de que las informaciones falsas se hagan virales en las redes sociales.