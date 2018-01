Olimpia necesita cuatro refuerzos para el Clausura y la Champions según Restrepo

Tegucigalpa, Honduras

Olimpia necesita refuerzos y la directiva lo sabe. La afición lo exige, los jugadores están concientes y el entrenador Carlos Restrepo lo ha solicitado ya.

Es viernes y el León abre las puertas a la prensa, a fin de romper el hermetismo de una fuente que filtra pocas informaciones, sin embargo, la de hoy quizá a sido con carácter de urgencia.

El León pide refuerzos. El Albo podría sumar su cuarto torneo seguido si títulos y la Champions de Concacaf es el reto supremo. Sí bien se han confirmado la continuidad de Carlo Costly, al Albo se le han ido cayendo pedacitos de tela de su mantel: Roger Rojas y Luis Garrido al Alajuela, Alex López no renovará con el club y quizá también termine en tierras ticas. Sumado a ello, ya salieron el colombiano Andrés Quejada y el mediocampista Bayron Méndez (a Platense).

Y sí de incorporaciones hablamos, solamente dos: Rony Martínez y Diego Reyes.

"Es muy difícil contratar, para mí traer un jugador para lo que yo quiero en el equipo es complejo. He pedido varios jugadores, hemos estado haciendo los intentos y ha sido muy difícil. A mí me gusta que vengan jugadores y ojalá que le den un matiz diferente al equipo. Sin son tres o cuatro que le den un poquito de fuerza al equipo".



Y añadió: "Inicialmente creo que el Olimpia si ya salieron tres (jugadores) tiene que bregar a complementarme. Me parece que eso es lo que nosotros queremos complementar".