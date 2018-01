"Estamos vivos en todas las competiciones", recuerda Zinedine Zidane

Madrid, España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este viernes que el equipo blanco no está "tan mal", recordando que sigue "vivo en todas las competiciones", ante las críticas recibidas en este inicio de 2018 por su juego.



"Hoy en día todo lo que se dice del Real Madrid es negativo y no es así, no lo veo así", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Villarreal del sábado, convencido de que "nosotros tenemos que sacar lo positivo, que es que estamos vivos en todas las competiciones".



El equipo blanco está siendo blanco de muchas críticas por su juego, tras su derrota en el clásico liguero contra el Barcelona el pasado 23 de diciembre (3-0) y su empate frente al Celta (1-1) el pasado domingo, que lo ha dejado en la cuarta posición de la Liga, a 16 puntos del Barça, líder liguero.



"Lo que puedo hacer es ver lo positivo de mi equipo porque es fácil decir que todo está mal, y no todo lo es. Pero, es muy bonito hablar de lo negativo en el Madrid, vende más", se quejó el técnico blanco.



"Lo que nos falta a nosotros no es una falta de juego, es la continuidad necesaria para recuperar la confianza que debemos tener, nada más, y esto se consigue ganando partidos", dijo Zidane.



"Para dar la vuelta a todo esto hay que ganar, y últimamente es difícil ganar, pero nosotros vamos a seguir", añadió el técnico blanco, que reiteró que su equipo no necesita fichar en este mercado de invierno, pese a que rivales como el Barça se estén reforzando.



"Yo tengo a mis jugadores que son muy buenos y no veo a alguien que pueda cambiar eso", dijo Zidane, que remitió a junio para eventuales refuerzos.



El técnico blanco también afirmó que ve bien a Cristiano Ronaldo, que pena este año para hacer goles en la Liga, donde solo lleva cuatro en trece partidos disputados.



"Se encuentra bien físicamente que es lo más importante. Hace un mes pasaba lo mismo, ha hecho gol, y ahora va a pasar lo mismo, va a volver marcando y nada más", dijo Zidane, que no puso fecha a la vuelta del lesionado Karim Benzema.



"Ha vuelto a pisar el césped, pero veremos como mejora, veremos su evolución, tengo muchas ganas de que vuelva con el equipo, pero no queremos arriesgarnos con él", concluyó.