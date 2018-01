Lista de los ganadores de los Critics' Choice Awards 2018

California, Estados Unidos

Lista de ganadores de la 23 entrega anual los Critics' Choice Awards de cine y televisión entregados este jueves en Santa Mónica, California.

CINE:

Película: “The Shape of Water”

Actor: Gary Oldman, "Darkest Hour"

Actriz: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Actor de reparto: Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya"

Actor/actriz joven: Brooklyn Prince, “The Florida Project”

Reparto: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Director: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Guion original: Jordan Peele, “Get Out”

Guion adaptado: James Ivory, “Call Me By Your Name”

Fotografía: Roger Deakins, “Blade Runner 2024”

Diseño de producción: “The Shape of Water”

Edición (empate): “Baby Driver” y “Dunkirk”

Diseño de vestuario: “Phantom Thread”

Maquillaje y peinado: “Darkest Hour”

Efectos visuales: “War for the Planet of the Apes”

Película animada: “Coco”

Película de acción: “Wonder Woman”

Comedia: “The Big Sick”

Actor de comedia: James Franco, "The Disaster Artist"

Actriz de comedia: Margot Robbie, “I, Tonya”

Película de ciencia ficción/terror: “Get Out”

Película en lengua extranjera: "In The Fade"

Canción: “Remember Me” de “Coco”

Música original: Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

TELEVISIÓN:

Serie de drama: "The Handmaid's Tale"

Actor en una serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us"

Actriz en una serie de drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Actor de reparto en una serie de drama: David Harbour, “Stranger Things”

Actriz de reparto en una serie de drama: Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Serie de comedia: “The Marvelous Mrs. Maisel”

Actor en una serie de comedia: Ted Danson, "The Good Place"

Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Actor de reparto en una serie de comedia: Walton Goggins, “Vice Principals”

Actriz de reparto en una serie de comedia: Mayim Bialik, “The Big Bang Theory”

Miniserie: “Big Little Lies"

Película hecha para televisión: “The Wizard of Lies”

Actor en una película hecha para televisión o miniserie: Ewan McGregor, Fargo

Actriz en una película hecha para televisión o miniserie: Nicole Kidman, “Big Little Lies"

Actor de reparto en una película hecha para televisión o miniserie: Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Serie animada: “Rick and Morty”

Reality show: “Shark Tank”

Anfitrión de reality show: RuPaul, “RuPaul’s Drag Race”

Reality show estructurado: “Shark Tank”

Talk show: “Jimmy Kimmel Live!”

Reality show no estructurado: “Born This Way”

Reality de concurso: “The Voice”