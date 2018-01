Joven asegura que Dios le dijo que un tsunami golpeará a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Envuelta en lágrimas y con música cristiana de fondo, una joven hondureña publicó un video en Facebook donde contaba la revelación que Dios le había hechos sobre Honduras.

“Dios los bendiga” inició la mujer diciendo en el video. “La verdad no estoy haciendo este video porque yo quiera… yo tengo que dar este mensaje, tal vez muchos no van a creer, pero no importa, yo tengo que obedecer lo que Dios me ha dado”.

Con sus ojos lagrimosos y su voz entrecortada, recordó “estaba en la iglesia, en el culto de adoración de la iglesia cuando el Señor me mostraba y me decía avísale al pueblo que viene un tsunami para Honduras”.

Agregó, ahogada en llanto, “el Señor me mostraba que venía un tsunami para el pueblo y me decía avísale y yo le decía que no me iban a creer y él me dijo que es cierto que no me iban a creer porque la incredulidad que había en ellos y que por eso lo iba hacer”.

Con su voz entrecortada dijo: “Yo miré cómo el mar se salía y la gente corría… yo miré cómo se destruía Honduras”.

Aseguró que tras la declaración de Dios se enteró que un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter había azotado el país y que se había extendido una alerta de tsunami.

La joven comentó que este fenómeno es por cuánto se ha aumentado la maldad, la idolatría y por los incrédulos.

Indicó que Dios le había pedido que le informara a la población que corriera a las montañas y que solo los que creyeran en Él se iban a salvar del desastre que viene.

“Él me dijo que iba a ser peor que el Mitch y que el Fifi, él me dijo que la única manera que se pudiera detener esto es que todo el pueblo de honduras se humille y pida misericordia”.