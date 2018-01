Jorge Luis Pinto con posibilidades divididas de seguir al frente de la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La continuidad de Jorge Luis Pinto al frente de la Selección de Honduras está con posiciones divididas dentro del círculo de aportantes y patrocinadores de Fenafuth, según conoció EL HERALDO. El entrenador colombiano llegará este fin de semana al país para sostener reuniones y presentar su informe 2015-2018.



Vale aclarar, que el contrato entre Fenafuth y Jorge Luis Pinto venció el pasado 15 de noviembre cuando Honduras quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 ante Australia, y ambas partes no podrán firmar uno nuevo hasta que hayan elecciones en la federación el próximo abril.



En ese sentido, Fenafuth tendrá que nombrar un DT interino para la fecha FIFA de marzo en caso que decida jugarla o tenga ofertas de juego. Por ahora, es ya conocido las posibilidades de que estos sean dirigidos por Amado Guevara, Carlos Ramón Tábora (DT de la sub 20 y sub 21) o José Valladares (DT de la sub 17 y sub 15).



Mientras eso transcurre, Jorge Luis Pinto podría negociar o firmar una renovación de su contrato con Honduras, en una situación que tiene medias tintas de ambos lados.



Por una parte Pinto dijo públicamente que escuchará las propuestas y luego decidirá si es conveniente para la H y para él. O si no, él buscará nuevos horizontes que podrían ser selecciones de Medio Oriente, Sudamérica o clubes de Colombia. Es decir, Pinto no le cierra las puertas a Honduras antes de decidir por las anteriores.

Te puede interesar: Por esta razón Pinto podría renovar con la H antes de abril



En el caso de Honduras, los siete grandes patrocinadores de la Selección en la actualidad tienen opiniones divididas porque el entrenador siga. Tres de los más fuertes aportates apuestan por la continuidad del santanderano, sin embargo, otros advierten que Pinto ya no tiene ambiente para seguir en el país.



De hecho, muchos jugadores abiertamente han expresado que no quieren que Pinto siga en el cargo, e incluso han revelado que le pidieron al DT que nos los convocara más al equipo nacional, porque no están de acuerdo en su forma de trabajar, a lo que Pinto respondió en una entrevista desde Colombia, que ellos "están pensando más en irse al exterior que jugar en la Selección".



Ante esto, el tiempo pasará rápidamente y en Fenafuth surgirán noticias.