Los chats que delatarían al padre German Flores, acusado de violación: "Sabemos lo que le hizo a las niñas"

Danlí, El Paraíso

Denunciante: ¡Buenas tardes!

Padre German: Dios me la bendiga con su paz.

Denunciante: Le voy a contar que desde hace unos días me he enterado de ciertas cosas que me han quitado esa paz y tranquilidad y me llenan de indignación.

Nos hemos enterado de las barbaridades que usted le ha venido haciendo a los niños hace ya más de 17 años. Bueno, esos son los casos recopilados, sabe Dios cuántos más hay.

Sabemos de lo que le hizo a las niñas Aguilar y a las del Maguelar y queremos su renuncia a todo cargo de nuestra iglesia. También que se entregue a las autoridades y que pague por todas las vidas que ha arruinado.

Que lo haga lo más pronto posible porque si no, vamos con todo a hacerlo pagar por tanta maldad.

Padre German: Como humano reconozco que en el pasado cometí error, pero con gran dolor en el alma hace varios años me arrepentí de corazón y le pedí perdón al Señor. Desde entonces he comprendido que toda persona es sagrada y aprendí a tratarles con veneración y respeto, no importando su edad y condición. Y si en la vida pasada ofendí, igual yo estoy dispuesto a hablar y a pedir el perdón por mi ofensa proferida. Hoy estoy muy asustado después de leer sus mensajes. ¡Siento que me muero!

Denunciante: Qué bueno que esté arrepentido, así que diga que va a renunciar, entréguese a las autoridades. ¡Renuncie! Porque si no el año nuevo de la misa lo van a sacar esposado. Haga lo correcto una vez en su vida, renuncie. Tiene razón de estar asustado porque el abuso sexual a menores es un delito muy grave.



Denuncian a sacerdote

Días antes de la desaparición del párroco asignado a la catedral de Danlí, German Flores, se dieron esta serie de conversaciones a través del chat de WhatsApp.

Su carro apareció desecho en una hondonada y luego de ocho días de búsqueda fue hallado dentro de una iglesia con una herida en el cuello. La Policía informó que pudo ser autoinfringida.

Desde su extraña desaparición y más extraña aún su aparición, han salido a la luz una serie de acusaciones de presuntas víctimas de abuso sexual del sacerdote católico.

El Ministerio Público, a través de su vocero Yuri Mora, confirmó que tiene en investigación cuatro denuncias por actos de lujuria a menores de edad en contra del expárroco.

Dos de las denuncias fueron interpuestas de manera formal al MP de Danlí, aunque los hechos se cometieron hace unos 20 años atrás. Las otras dos están en proceso de concretizarse.

Una de las víctimas que supuestamente fue abusada por Flores ya falleció de cáncer hace unos meses atrás, pero antes le confesó a su hermana mayor del horrendo episodio que vivió a manos del sacerdote.

El obispo de Danlí, José Antonio Canales, suspendió a Flores de manera temporal de la oficialización de todo acto religioso, informando que el padre debe dedicarse a su restablecimiento físico, mental y espiritual. Mientras tanto, en el MP las investigaciones apenas comienzan. Mora informó que en los próximos días Flores será llamado a responder por los delitos que se le acusan.



