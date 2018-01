Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 11 de enero

Tegucigalpa, Honduras

Una vez más, la Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que por trabajos de mantenimiento se suspenderá el servicio eléctrico por varias horas este jueves 11 de enero 2018.

Los sectores del país que no contarán con el servicio por más de ocho horas serán la zona litoral, norte y centro.

Zona centro de 8:00 am a 4:00 pm

Sector de San Juan de Flores:

Col. Los Laureles

Aldea Pajarillos

Trujillito

Cerro Bonito

Chandala

Guaricayan

Pacayas

El Tomatín

Aleda La Labranza

El Terrero Colorado

Villa Real

La Venta

Vallecillos

Agalteca

Pedra y Arena

Talanga de 8:00 am a 10 am



El Paraíso 8:00 am a 4:00 pm:

Las Crucitas

Sábana Redonda

Las Delicias

Limoncillo

Potrerillos

Agua

Planca Lomas Limpias

Junquillo

Sanra Rosa No.1 y 2

Teupasenti

Rodeo

Pataste

Las Ánimas

La Majada

La Cueva

El Olingo

Ocotal

Las Agujas

Zona norte de 8:30 am a 4:30 pm

Choloma

Aldea La Jutosa

Aldea Nueva Jutosa

Col. Bello Horizonte

Col. Loma Verde

Aldea El Barril

Plásticos Emilca

Zip Inhdelva

Madez

Aprocacaoh

Trinidad

Concepción del Norte

Aldea de Corosal

Juan Lindo

La unión

El Rodeo

Barandillales

La Huerta

Platanares

Tascalapa

Alianza

El Temblor

Cantiles

Laguna Grande

Colón

Pacayal

Peña Blanca

El Tigre

El Diviso

Zona Litoral de 8:00 am a 5:00 pm

Sambo Creek