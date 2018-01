¿Cuál es el secreto de Katy Perry para asistir a lugares públicos sin que la reconozcan?

Los Ángeles, Estados Unidos

Aunque muchos piensen que Katy Perry es muy creativa al momento de pasar desapercibida entre la multitud de fans, la verdad es que su secreto para que nadie la reconozca es bastante simple.

La estrella confesó que para evitar las miradas "usa atuendos deportivos de Adidas".

"Ya sabes, así como Elton John y Madonna, como los han usado durante toda su carrera. Ese es el truco. Usa lo mismo y a nadie le importará", comentó durante una entrevista para American Idol.

De igual manera la intérprete habló de la fama y el uso de las redes sociales. "No tienes que responder preguntas y no tienes que dejar migajas en todas las redes sociales si no lo quieres hacer. Pero, algunas personas hacen eso y necesitan eso y es una herramienta y toda la cosa".

Actualmente Katy Perry tiene más 68 millones de seguidores en Instagram y más de 100 millones en Twitter.

