Luis Zelaya llama "débil" al gobierno de Juan Orlando Hernández

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El expresidenciable liberal Luis Zelaya llamó este miércoles a resolver los problemas políticos del país surgidos tras las elecciones presidenciales del 26 noviembre. A la vez que catalogó como débil al gobierno de Hernández.



Zelaya lamentó durante una entrevista a una radioemisora que "si no resolvemos el problema político, se va a dar en un problema económico y va a derivar en un problema social grave".



"El país requiere sensatez en este momento... y ¿qué va a pasar con el gobierno débil de Juan Orlando Hernández?", se cuestionó el liberal al analizar las protestas y tomas de las últimas semanas.



El líder del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) dijo que el no haber aceptado la presidencia del Congreso Nacional, en el 2014, "nos pasó factura política".



Luis Zelaya, que acusa a Hernández de ser autoritario en estos cuatro años, también se refirió a lo que debe ser la oposición, asegurando que "esta no es una parálisis del Estado, sino es una oposición prepositiva... necesitamos en el país que hayan consensos".



Finalmente les recordó a los políticos que "cuando juran con la Constitución y la bandera deberían entender que significa eso".



