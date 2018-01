Restos de Juan Carlos García serán sepultados frente a la cancha donde se formó

Tegucigalpa, Honduras

El destino da muchas vueltas, y quién iba a imaginarse que Juan Carlos García perdería la vida a los 29 años, a causa de una leucemia que le complicó su salud. Más aún que su cuerpo sería enterrado frente a la cancha que lo vio nacer y formarse como futbolista.



Su vida pintaba para tener muchos éxitos a nivel profesional como futbolista. De hecho, inició en su natal Tela, Atlántida, al norte de Honduras, en la reconocida cancha del barrio La Curva llamada "Dodgers".



Ahí, a los 12 años empezó con sus dotes; varios excompañeros de potras recuerdan sus inicios en el fútbol.



"Nosotros conocimos a Juan Carlos desde que era un niño, empezamos jugando en esta cancha llamada Dodgers, teníamos entre 12 y 13 años; realmente nos duele su partida, pasamos grandes momentos", nos decía Marvin Morael, quien fue compañero de JC en sus inicios.

La pasión por el fútbol la despertó a temprana edad, y no inició como lateral, sino como central. "De Juan Carlos yo me llevo gratos recuerdos, yo me acuerdo que la posición de él era como central, tenía tanta gracia para jugar, a nivel sub-17 de esta cancha se lo llevaron", decía Johnny Canales, también excompañero de quien en vida fuera el exjugador de Marathón, Olimpia y Wigan de Inglaterra.



"Nos hará mucha falta, era calidad de persona, amable, servicial, dejaba de comer para darle a los demás", dijo Canales sobre el de la eterna chilena.