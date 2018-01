Acusan de violación a sacerdorte German Flores de El Paraíso﻿

El Paraíso, Honduras

El sacerdote de la Iglesia Inmaculada Concepción, German Flores, volvió a estar en el foco de la atención luego que surgieran nuevas acusaciones en su contra sobre violación en perjucio de varias menores de edad en Danlí, El Paraíso, en la zona oriental de Honduras.



El noticiero "Punto Joven" de Danlí recibió una llamada por parte de uno de los familiares de una de las jóvenes quien habría sido víctima de violación por parte del sacerdote.



Isis Almendares, hermana mayor de Marjorie Almendares (27), una de las supuestas víctimas, aseguró que su hermana en su lecho de muerte le confió su más grande secreto: su violación. Con apenas ocho años fue víctima de su líder espiritual.



"Ella habló conmigo, yo le decía que tenía que contarme para poder tener tu corazón tranquilo y entonces me contó que la chineaba, le tocaba las piernas, sus partes, agarraba las manos para que le tocaran las partes a él, las besaba", detalló la hermana de Marjorie.



Según el reportaje realizado por el canal, el abuso no solo fue en contra de Marjorie, si no, a varias de las niñas que llegaban a la iglesia.



Por su parte, el obispo José Antonio Canales declaró que desconoce las acusaciones en contra de Flores. Sin embargo, las denuncias ya se encuentran en el Ministerio Público.



El pasado 27 de noviembre, se reportó la desaparición del sacerdote, quien una semana después apareció con varias heridas.



Para Almendares, el sacerdote se quiso suicidar por la culpa que sentía. "No, eso no fue un secuestro, eso es que el padre German quiso matarse el solo, porque él no aguanta lo que está sucediendo". El padre German se encuentra suspendido de su cargo actualmente.

