Doctor de Juan Carlos García revela el estado en el que se encontraba el jugador

Tegucigalpa, Honduras

El programa Acción Centroamérica de Univisión Deportes entrevistó este martes al doctor Cristian Alvarado, quien trató al jugador hondureño Juan Carlos García, fallecido la noche del lunes en el Hospital Escuela Universitario (HEU) tras perder la lucha contra la leucemia.

El galeno estuvo a cargo de revisar la salud del catracho cuando estaba en país pues cabe recordar que gran parte de su tratamiento tras ser diagnosticado a inicios de 2015, lo pasó en Inglaterra.

Sobre el estado en el que se encontraba García, el doctor reveló que "estaba desnutrido, tenía rechazo del trasplante de médula ósea, el muchacho no había aceptado el trasplante. Cuando hay médulas que se trasplantan eventualmente puede haber un rechazo".

En ese sentido, Alvarado detalló que "en el caso de él, había rechazo a nivel ocular, pulmonar y digestivo, entonces cuando son órganos blancos, la persona deja de alimentarse bien, pierde el apetito, cae en una insuficiencia respiratoria y eso fue lo que más le afectó".

"Según platiqué con su esposa, presentó fiebre al llegar al Hospital Escuela y dejó de tomar los medicamentos que le daban en Inglaterra", agregó el galeno en directo para el reconocido programa.

De acuerdo con el médico, el exdefensa de la H ya no estaba bajo el tratamiento. "Él abandonó sus medicamentos porque en Inglaterra le dijeron que no había mucha esperanza, entonces él se vino a Honduras pensando que ya era su etapa final y no siguió los medicamentos".



En cuanto al estado de ánimo de Juan Carlos García, el doctor aseguró que al principio lo sintió derrotado, pero luego se trató con una nutricionista y mejoró su ánimo. "Utilizaba silla de ruedas porque estaba desnutrido, porque una persona que no camina pierde fortaleza, y eso hace que se debilite y no pueda caminar", dijo, en torno a los últimos días que vio al exdefensa de Honduras, Marathón, Olimpia, Wigan y del Tenerife.

