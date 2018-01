Las tristes palabras de la mamá de Juan Carlos García durante velorio

Tegucigalpa, Honduras

Doña Isidora García Blanco, madre de Juan Carlos García, quien la madrugada del martes falleció tras perder la dura batalla que libró durante tres años con la leucemia, llegó cargada de fuerza al velatorio de su hijo y reconoció que éste se llevó “la mitad” de su corazón.

Al ser consultado sobre cómo recordará a su vástago, quien fuera madre y padre en la humilde infancia de éste, manifestó que por “lo bueno que fue conmigo, eso lo recordaré para siempre; hace como dos semanas llegó a la casa y me llevó lo que me iba a dejar para la Navidad y me abrazó; después se fue para donde sus hijos, pero vino a Tela a festejar conmigo los últimos días”, contó.

Y prosiguió: “Y lo voy a recordar con todo mi amor y cariño, cuando él vino en diciembre platicamos y estaba tan contento, dijo que ya se sentía bien e iba a regresar; estuvo dos días en la casa y se fue. Me dijo que iba a regresar a fin de año, pero ya no regresó”, lamentó con profundo dolor.

La venida de Juan Carlos a finales de año fue como un presagio para doña Isidora: “Yo creo que a eso venía, a despedirse; nada más que no estuvo mucho tiempo. Él llegó en agosto, solo estuvo cuatro meses en vida”.

Concluyendo su acongojada declaración, la matriarca de nueve hijos, de los cuales con la partida de Juan Carlos solo se queda con siete, comentó que “lo voy a recordar para siempre con amor y cariño, fue un hijo educado y muy servicial con todos. Lo llevo en mi corazón, aunque sea en la mitad de el”.

