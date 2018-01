Costly sobre Juan Carlos García: "Estamos tristes por esta noticia lamentable"

Tegucigalpa, Honduras

Después de finalizar el entrenamiento con el equipo merengue Olimpia, el delantero Carlo Costly lamentó la noticia de la partida de Juan Carlos García, de quien tiene grandes recuerdos.



"Es lamentable, hasta ahorita en el entrenamiento me di cuenta del fallecimiento de nuestro compañero. Es lamentable lo sucedido", indicó.



Y agregó: "Compartimos en la Selección Nacional más que todo, momentos increíbles con él. Lastimosamente me vine a enterar hoy en el entrenamiento y lo lamentamos todos".



Sin lugar a dudas que el "Cocherito" solo tiene grandes recuerdos de Juan Carlos García. "Fue un tipo alegre, trabajador, contento del trabajo que tenía. Creo nunca tuvo problemas con nadie. De hecho la última vez quise ir a visitarlo al hospital, pero no lo pude encontrar. Estamos tristes por esta noticia lamentable, esperemos que Dios lo tenga en su santa gloria".

Y además contó. "Teníamos contacto desde que estaba en Inglaterra de su recuperación. El año pasado que estuvo aquí quise ir a visitarlo, pero no lo encontré y no supe más de él, hasta hoy que se dio la noticia".



"Es lamentable, ya que se suponía que estaba bien en un 90% recuperado, pero Dios sabe porque pasan las cosas y ahora que descanse en paz", indicó Costly.



El delantero confesó que fue lo que sintió cuando se enteró de la lamentable noticia. "Me entró un escalofrío, ya que yo pensaba que ya estaba bien, nosotros lo fuimos a buscar al hospital y nos dijeron que él ya no estaba ahí. Ya desde ahí le perdí la pista".



Sin duda alguno de uno de los recuerdos que guardan es el gol que anotó ante Estados Unidos. "Es lo único que recordamos (gol de chilena ante USA), fue un momento increíble que pasamos todos y hoy lo vamos a recordar por todo eso que compartimos con él. Le decimos a su familia que todos estamos lamentados por esta noticia", finalizó.

