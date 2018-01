Romell Quioto recordó a Juan Carlos García como un guerrero dentro y fuera de la cancha

Tegucigalpa, Honduras

Romell Quioto, delantero del Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos y la Selección Nacional lamentó este martes la muerte del ex futbolista Juan Carlos García y lo calificó de guerrero dentro y fuera de la cancha, además adelantó que el gol que le anotó de chilena a Estados Unidos en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 lo recordará toda la vida



"Me levanté esta mañana con esta mala noticia, es lamentable que una persona tan joven pierda la vida de esa manera, Juan Carlos era una gran persona, un gran jugador que estuvo luchando contra esa enfermedad que lamentablemente no pudo superar", explicó.



"Nunca tuve el placer de jugar con él en la Selección pero disfruté mucho el gol que le anotó de chilena a Estados Unidos, lo miré por televisión. A Juan Carlos lo enfrenté en Tegucigalpa cuando jugaba en el Vida, él lo hacía en Olimpia, era muy difícil superararlo porque marcaba muy bien, fue un gran duelo en la cancha" recordó.

Fundación

Quioto considera que en Honduras debería fundarse una asociación de futbolistas para los momentos de adversidades.



"Wigan le ayudó mucho pero en los últimos meses ya no pudo hacerlo, creo que debería fundarse una organización de futbolistas para cuando se presenten este tipo de enfermedades, o problemas de lesiones graves, es lamentable su muerte pero el tiempo de Dios es perfecto, él sabe porque pasan estas cosas".



El "Romántico" que alista maletas para reintegrarse a la pretemporada de Houston el 19 de enero expresó. "Cuando suceden estas cosas uno mira las cosas bajo otro punto de vista, quien pudo imaginarse que un deportista, un muchacho lleno de vida podría padecer leucemia, hay que estar preparados en esta vida que es un abrir y cerrar de ojos".

