Muerte de Juan Carlos García trasciende internacionalmente

Tegucigalpa, Honduras

La muerte del futbolista Juan Carlos García la noche de este lunes trascendió las fronteras hondureñas.



Medios internacionales hicieron eco ese martes sobre el fallecimiento del exseleccionado hondureño.

Juan Carlos García es recordado por un golazo de chilena que anotó ante la Selección de Estados Unidos en 2014.

Aquí algunos de las publicaciones:

@LaticsOfficial to hold minute's silence on Saturday for former player and Honduras international Juan Carlos Garcia who's died from leukaemia aged 29.He stayed in country after his contract ended in 2016 to have treatment at Christies.but died in Honduras at the weekend. pic.twitter.com/Cl5w3LzdpG