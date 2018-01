Motagua: Eddie Hernández detalla el origen de su mala relación con Diego Vazquez

Tegucigalpa, Honduras

El cañonero del aguán, Eddie Hernández, habló en el entrenamiento de Motagua después ser sacado de la cancha por el DT azul, Diego Vazquez.

Hernández fue muy claro al confesar cuál sería una de las razones por las que el técnico argentino tomó la decisión de separarlo de los entrenamientos del club, y además detalló los incidentes que dieron origen a esta mala relación entre ambos.

"La verdad es que en la final hubo un inconveniente a la hora de lanzar el penalti, ya que Rubilio Castillo se acerca y me dice que lo lance yo, yo tranquilo le dije que sí y en eso se acerca Discua y pregunta quién lo iba hacer y yo le confirmo. Yo le doy la espalda y en eso me dice Rubilio que él lo iba hacer, ¿seguro?, le dije, ya que una persona que cambia de opinión es muy raro y le dije que no había ningún problema, luego yo corro a traer una pelota y cuando tengo la pelota Diego comenzó a gritar que no lo hiciera yo y desesperado, no sé cuál era la desconfianza y yo iba a entregarle la pelota a Rubilio, y dije muchas cosas que sé que no me las escuchó, pero con los gestos fue por lo que se molestó", contó Eddie.

"La directiva ya me había dicho el día viernes que él ya había puesto quejas que yo le falté al respeto en la final. Ya estuvo todo", agregó.

Además, el romperredes recordó otros episodios que ya había tenido con Diego Vázquez. "Yo le dije una vez por teléfono que yo me quería quedar en el Vida, que estaba el profe Maradiaga y que quería entrenar con él y que con él iba aprender. Yo no sé si Diego lo había tomado de una manera mala, pero yo no se lo dije con esa intención que él la tomó y han habido tantas cosas que si nos ponemos a platicar no terminamos hoy".

Hernández siguió contando que: "Desde el primer momento que él llegó, que venía de estudiar de Argentina o no sé donde, él se me acerca y me dice que no va contar conmigo, ya que trae sus delanteros y traía un mentado Chori de apellido Sosa y que al final dijeron que era por amistad que lo había traído, no sé si será cierto o no, pero él dijo que me había seguido la secuencia y yo no tenía que alegar, ya que en ese torneo me había ido mal con el Motagua".



Asimismo, aseguró que los problemas en el equipo no solo son con él, sino que hay otros. "Hay varios dentro de la institución, no solo es Harold (Fonseca) y mi caso, pero no haré mención de mis compañeros, hasta que ellos lo decidan hacer. En mi cason no solo yo lo notaba, sino que los compañeros me decían que 'parecía que Diego tuviera algo en contra tuya'. Nos sentamos no solo una, dos, tres y cuatro veces a platicar con Diego, pero al final se solucionaban las cosas de un día para otro, pero después volvían a la normalidad y hasta nos sentamos con la directiva".



Eddie Hernández está claro que hablará con la directiva, pero siempre y cuando no esté Diego Vázquez presente. "Con la directiva no tengo ningún problema, siempre y cuando Diego no esté presente, yo estaré abierto para hablar con ellos. Lo mismo que le dije a Ninrod que si me tocaba presentarme a entrenar con las reservas no había ningún problema y si me tocara pedirle permiso para entrenar al vecino lo voy hacer, ya que es para mi beneficio".



Ante una posibilidad que el Olimpia le haga una propuesta, no le cierra las puertas. "Uno hay que ser profesional y no hay que ver los colores y ver los beneficios de la familia. Si se da (fichar con Olimpia) bienvenido sea", finalizó.