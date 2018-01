Eddie Hernández a Diego Vazquez: "Hay que ser suficientemente hombre para decirle las cosas en la cara"

Tegucigalpa, Honduras

Los ánimos se calentaron este lunes en el campamento del Motagua, luego que los jugadores comenzaran a realizar los trabajos de inicio de pretemporada en el equipo azul. Y es que el técnico Diego Vázquez tomó la determinación de expulsar al delantero Eddie Hernández del club.



El atacante llegó a la práctica en tiempo y forma. Lo mismo que el resto de la plantilla, pero antes de iniciar la práctica, el timonel de los azules le dio la orden a su asistente, Ninrod Medina, para que le comentara al delantero que abandonara las instalaciones. Esto molestó al delantero.



"No fue ni él quien me lo dijo, sino que tuvo que mandar intermediario para decirme las cosas y mandó a Ninrod a decirme. Yo creo que hay que ser suficientemente hombre para decirle las cosas en la cara a uno y en este caso él no lo ha sido. Vienen problemas desde ya días, ustedes lo saben y no es desde este torneo y fue desde la llegada de él a Motagua. No sé que cuales son las razones de él y tomó la decisión que no entrene y que no me presente a los entrenamientos. Gracias a Dios que ya le había dicho a la directiva que me prestaran estos seis meses porque no quería seguir acá", comentó molesto el jugador.



Ante esta situación Eddie Hernández dejó claro que tiene ofertas para ir a jugar a otras países. "Yo tengo un año de contrato y por todo sería un año medio, pero la directiva me debe seis meses que eran lo que iba estar en Colombia, ya que se suponía que sería un año y eso son los seis meses que yo estoy reclamando. Tengo posibilidad de jugar en China, Turquía y otra en Alajuelense de Costa Rica. Gracias a Dios que hay posibilidades y sino estoy adelantando pláticas con un equipo de la Liga si no se llega a dar ninguna posibilidad de salir al extranjero".

VEA: Así fue el incidente entre Diego Vazquez y Eddie Hernández



"Hay que ver, no me gustaría mencionar nombres para no entrar polémica, pero ya estamos adelantando pláticas, pero de no salir al extranjero les daría el nombre del equipo -nacional-", detalló.