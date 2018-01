Luis Zelaya: “Aquellos que digan que la reelección ya es una cosa juzgada, se equivocan"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El excandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano, manifestó este lunes que el tema de la reelección aún no ha concluido en Honduras.

“Aquellos que digan que la reelección ya es una cosa juzgada, se equivocan", alertó el expresidenciable durante una entrevista a un canal hondureño.



Zelaya Medrano que en las últimas semanas ha enfrentado desacuerdos a lo interno del instituto político, asumió que el 100% de la responsabilidad de la derrota del partido en las elecciones es suya.



El liberal dijo además que en el aniversario del liberalismo, es decir el próximo 5 de febrero, dará una sorpresa a todos los hondureños. Sin embargo, no brindó detalles de qué se trataría.



El exrector universitario cuestionó que el presidente "Juan Orlando Hernández nos restregó en la cara a los hondureños que la institucionalidad es débil".



“Yo se lo digo al presidente Hernández, tiene un alto rechazo de la población; si no se lo han dicho, yo sé lo digo”, señaló en la misma entrevista.



Zelaya cuestionó asimismo el reconocimiento que recibe el mandatario desde el exterior del país, cuando el pueblo hondureño lo rechaza.



Finalmente, el liberal concluyó revelando que “la observación que tenía la Unión Europea no tenía los mismos alcances que la de la OEA". "Marisa Matías me lo dijo claramente”, aseguró.

