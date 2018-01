"Hay que tomar a La Selección con mucha seriedad": Castellón 

Tegucigalpa, Honduras

El técnico del Vida, Héctor Castellón dijo este domingo que la Federación debe tomar la Selección absoluta con mucha seriedad porque representa al pais.

Castellón reaccionó al escuchar que se mencionan las duplas de Amado Guevara-Carlos Pavón y José Valladares-Carlos Tábora para llegar al banquillo de la H.

Además confiesa que ha recibido ofertas de un Club de primera división de Costa Rica, sin embargo está dispuesto a respetar el contrato que tiene con el Vida siempre y cuando la directiva contrate los refuerzos que ha solicitado para competir y no sólo participar en el torneo Clausura.



¿Se mencionana Amado Guevara y Carlos Pavón como dupla para dirigir la Seleción, qué opina?

No tengo ninguna opinión de algo que no me compete, hay directivos que eligen a los técnicos de la Selección, los federativos son los que al final deciden a quien quitan o ponen.



¿Cree que están preparados para asumir un reto de esta naturaleza?

No lo sé, no sé como son ellos como entrenadores porque no los he visto trabajar ni dirigiendo un equipo profesional. Es complicado vertir una opinión sobre ellos, no me corresponde a mi señalarlos si los ponen a dirigir la Selección.



¿Siente que debería prepararse mejor?

No sé si ellos quieren arropar esta profesión tan complicada, ellos son los que deciden.Lo que sí puedo decir es que a la Selección hay que tomarla en serio porque es la punta de lanza del fútbol hondureño y es quien mantiene a la Federación, en estas fechas vendrán partidos interesantes, hay que hacer buenas presentaciones para que nos tomen en cuenta.



¿Usted sigue esperando una oportunidad de dirigir la Selección?

Siempre he dicho que quiero dirigir la Selección nacional, es uno de mis retos, creo que me he ido preparando en el camino para que llegue ese momento, mientras tanto sigo trabajando para seguir creciendo.



¿Porqué cree que la Federación no lo toma en cuenta?

Seguramente porque me falta hacer cosas, creo que ellos esperan que haga cosas más importantes. También se menciona a Carlos Tábora y José Valladares, lo único que puedo decir es que quela Selección hay que tomarla con mucha seriedad porque representa al país.



¿Es cierto que recibió ofertas de clubes de Costa Rica y México?

De Costa Rica tengo una posibilidad, hay un equipo de primera división que está interesado en contratarme. Tengo contrato con el Vida, tengo un comopromiso con este equipo, tengo una reunión con Roberto Dip (vicepresidente del Vida) para tratar temas relacionados al equipo, todavía no estamos salvados del descenso, hay que hacer las cosas bien.



¿Hay ambiente en el Vida, se siente cómodo o piensa en irse?

Hasta el momento hay ambiente en el equipo, lo que me preocupa es que los jugadore me aprietan para que les paguen y a mi me toca apretar a la directiva. No me gusta andar cobrando porque no es mi función pero el jugador se dirige a mi. Roberto me ha apoyado mucho.



¿Y los refuerzos?

Eso sí me preocupa porque con el equipo que tengo actualmente no puedo competir en el torneo, necesito de urgencia algunos refuerzos que le he pedido a la directiva, espero que la próxima semana se defina eso.



¿Cinco equipos han solicitado ayuda económica a Liga Nacional de lo contrario no participan, qué opina?

Este esun problema que ya se veía venir, tarde o temprano pasaría algo así, no es fácil lasituación, los equipos no han hecho mucho como para que la empresa privada se interese en estas franquicias, estamos en ese proceso que le pasó a México en su momento, México ahora es exitoso en fútbol porque la empresa privada se hizo dueña de equipos, creo que llegará ese momento en Honduras.



¿Si no se resuelve el tema económico podría morir el fútbol nacional?

Tanto así no, el fútbol no se va a morir, pero sería lamentable, hay que buscar soluciones. Lo que nos falta a nosotros es más orden, somos muy desordenados, Costa Rica nos ha sacado ventaja en el orden pero en la cancha nosotros los superamos, necesitamos mejorar esas cosas.

