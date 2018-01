Anne Hathaway apoya protesta en los Golden Globes, enferma desde su cama

Tegucigalpa, Honduras

La actriz de Hollywood y ganadora del Oscar, Anne Hathaway, no pudo asistir a la 75 entrega de los Golden Globes porque se encuentra mal de salud.



No obstante, su malestar no fue impedimento para que mostrara apoyo a sus colegas, quienes optaron en asistir vestidos de negro como símbolo de protesta ante los escándalos de acoso y abuso sexual denunciado por reconocidas actrices de la industria.

"In Solidarity from my sick bed" -en solidaridad, enferma desde mi cama-, escribió en su cuenta de Instagram, en la que compartió una foto suya vistiendo un largo vestido negro.



Hathaway agregó los hashtags #TimesUp, #GoldenGlobes y #WhyWeWearBlack -por qué vestimos de negro-, como parte de su apoyo en redes sociales.



Y es que este domingo se lleva a cabo la gala de premios con la que se inaugura el año, los Globos de Oro.



Mira aquí la publicación de la actriz