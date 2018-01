Todos los ganadores en la 75 entrega de los Globos de Oro en Los Ángeles

Tegucigalpa, Honduras

Este domingo se llevó cabo la 75 entrega de los Golden Globes o Globos de Oro, los primeros premios de la industria del cine y la televisión que se entregan en el año.

Esta vez arropados por la polémica, los Golden Globes celebran como cada año lo mejor del mundo séptimo arte y la tv.

Con la novedad de que la mayoría de actrices y actores famosos llegaron vestidos de negro como muestra de apoyo a las estrellas que han sufrido de acoso sexual tras las escalofriantes denuncias contra el productor Harvey Weinstein, los nominados esperan que esta sea una gran noche.

LISTADO

A continuación la lista de ganadores del 75ta edición anual de los Globos de Oro entregados el domingo en Beverly Hills, California.



CINE



—Mejor película de drama: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"



—Mejor película musical o de comedia: ''Lady Bird"



—Mejor director: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”



—Mejor actriz, drama: Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"



—Mejor actor, drama: Gary Oldman, "Darkest Hour"



—Mejor actriz, musical o comedia: Saoirse Ronan, "Lady Bird"



—Mejor actor, musical o comedia: James Franco, "The Disaster Artist"



—Mejor actriz de reparto: Allison Janney, “I, Tonya”



—Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”



—Mejor película en lengua extranjera: "In the Fade" (Alemania/Francia)



—Mejor cinta animada: ''Coco"



—Mejor guion: Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"



—Mejor música original: Alexander Desplat, "The Shape of Water"



—Mejor canción original: "This Is Me", The Greatest Showman



TELEVISION



—Mejor serie de drama: ''The Handmaid's Tale"



—Mejor actriz, serie de drama: Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”



—Mejor actor, serie de drama: Sterling K. Brown, “This Is Us”



—Mejor serie de comedia o musical: "The Marvelous Mrs. Maisel"



—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"



—Mejor actor, serie de comedia o musical: Aziz Ansari, "Master of None"



—Mejor miniserie o película hecha para TV: "Big Little Lies"



—Mejor actriz, miniserie o película hecha para TV: Nicole Kidman,"Big Little Lies"



—Mejor actor, miniserie o película hecha para TV: Ewan McGregor, “Fargo”



—Mejor actriz de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Laura Dern, "Big Little Lies"



—Mejor actor de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Alexander Skarsgård, "Big Little lies"

VEA: Anne Hathaway apoyó la protesta en los Golden Globes, desde su cuarto

EXPLICADOS

1. Nicolle Kidman es la ganadora como mejor actriz de miniserie o película para TV por "Big Little Lies"

2. Sam Rockwell se queda como el mejor actor de reparto por "Tres anuncios por un crimen"

3. Rachel Brosnahan es la ganadora a mejor actriz de musical o comedia por "The Marvelous Mrs. Maisel"

4. Elisabeth Moss se quedó con el premio a mejor actriz dramática por "The Handmaid's Tale"

5. Sterling K. Brown es el mejor actor dramático por su papel en "This is Us"

6. "The Handmaid's Tale" se quedó con el premio a mejor serie dramática

7. Alexander Skarsgard - mejor actor en un papel secundario en una serie por "Big Little Lies"

8. Alexandre Desplat por la mejor banda sonora original de película por "The Shape of Water"

9. "This is Me" es la mejor canción original, el premio se lo queda la película "The Greatest Showman"

10. James Franco por "The Disaster Artist", es el mejor actor de musical o comedia

11. Laura Dern se queda con el premio a mejor actriz de reparto por "Big Little Lies"

12. "Coco" se quedó con el premio a mejor película animada

13. Allison Janney se queda con el premio a mejor actriz de reparto por "I, Tonya"

ADEMÁS: Famosas visten de negro como protesta en los Golden Globes

14. Martin McDonagh obtiene el premio por el mejor guión por la película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

15. "In The Fade" se queda con el premio a mejor película extranjera

16. Ewan McGregor por "Fargo", se queda con el premio a mejor actor de miniserie o película para TV

17. "The Marvelous Mrs. Maisel" obtiene el premio a mejor serie o comedia musical

18. Aziz Ansari por "Master of None" gana como mejor actor de serie o comedia musical

19. Guillermo del Toro obtiene el premio a mejor director por "La forma del agua"

20. "Big Little Lies" se queda con el premio a mejor miniserie o película para TV

21. Saoirse Ronan por "Lady Bird" es la ganadora a mejor actriz de musical o comedia

22. "Lady Bird" es la mejor película musical o comedia

23. Gary Oldman obtiene el premio a mejor actor dramático por "Las horas más oscuras"

24. Frances McDormand por "Tres anuncios por un crimen", se queda con el premio a mejor actriz dramática

25. Mejor película dramática es para "Tres anuncios sobre un crimen"

¡Sigue todos los detalles de la gala aquí!