Jorge Luis Pinto regresará a Honduras el 15 de enero para hablar de su contrato con Fenafuth

Tegucigalpa, Honduras

Jorge Luis Pinto reveló que el próximo 15 de enero estará regresando a Honduras para hablar con la federación de fútbol (Fenafuth) sobre su continuidad en el equipo nacional.

El entrenador dijo al periódico La Opinión de Cúcuta que ambas partes mirarán el tema, dejando en la mesa que existe interés tanto de su persona como de Fenafuth de que siga pilotando el barco catracho.



En este momento ¿empleado o desempleado? le preguntan en la entrevista firmada Omar Romero Güiza.



"Desempleado propiamente, no; tengo que clarificar o de Honduras en unos ocho días. Vamos a ver si continuamos alá o no. Hay que esperar, hablaremos a ver qué piensan los directivos y qué pienso yo y así llegar a una definitiva, si sigo o no. Igual, también estamos mirando alternativas", dijo.



Pinto reveló en esta misma entrevista que ha recibido ofertas de Paraguay, Ecuador, Egipto, Arabia Saudita, dos clubes colombianos y el Flamengo brasileño.



Por el momento, en Fenafuth han dicho que el contrato con Pinto ha terminado desde que finalizó el repechaje con Australia, pero también hay que decir que hay interés de ambas partes porque el santanderano siga al frente de la H.