Jugador del Saprissa habría hecho insultos racistas al hondureño Luis Garrido

Tegucigalpa, Honduras

El pasado 3 de enero la Liga Deportiva Alajuelense, club de los hondureños Roger Rojas y Luis Garrido enfrentaron al Saprissa en el denominado juego “90 minutos por la vida”.



Ese fue un cuadrangular donde el club de los catrachos se coronó campeón pero no todo fue bueno para nuestros compatriotas pues Garrido sufrió racismo, según lo denunció Jonathan McDonald y medios ticos.



Al pitazo final del juego entre Alajuela y Saprissa el delantero “liguista” arremetió en contra de miembros del equipo contrario debido a una molestia por ofensas hacia el ex contención de Olimpia.



“A raíz de los que pasó quiero explicar lo sucedido, se puede comentar muchas cosas y un acto de racismo nunca lo voy a tolerar. Que llegue una persona o me tome del cuello, peor aún siendo del cuerpo técnico. Los compañeros no merecen este tipo de insultos, no lo tolero para un compañero y tampoco hacia un rival”, dijo McDonald en sus redes sociales.