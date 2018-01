Cardenal Rodríguez: Los que están proclamando el odio, están arruinando el país

Tegucigalpa, Honduras

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga señaló este domingo que los hondureños deben evitar las confrotaciones y el odio en este inicio de año, a fin de poder seguir construyendo una patria grande.



"Comenzamos un año nuevo con temor, con incertidumbre ¿Por qué?", se preguntó el religioso en la homilía dominical.

Seguidamente dio su respuesta.



"Por que en vez de sembrar el mensaje de amor del Evangelio se quiere sembrar odio, enfrentación y se ha olvidado la palabra del Señor, que cuando recriminó a Pedro por usar la violencia: 'guarda la espada porque el que actúa con la espada, a espada morirá'” citó Mateo 26:52 el arzobispo de Tegucigalpa.



Rodríguez Maradiaga consideró que Honduras no puede ser construida como una patria grande mientras se sigua desarrollando la violencia.

"Que triste es cuando el corazón del hombre se encierra en el odio. A mí no me hacen nada con que me insulten con que me critiquen con anunciar el Evangelio” reveló.



Sobre las personas que quieren ver el país en llamas, actuando de oficio con actos vandálicos, saqueos y poniendo en riesgo la seguridad nacional. “Aquellos que están proclamando el odio, están arruinando el país, que se conviertan, que acepten la palabra de Dios, que jamás les va a decir odia a tu hermano o destruye a tu país”.



El líder católico cerró su mensaje recordando que "los que están incitando al odio y a la muerte tendrán que darle cuentas a Dios un día, no cierren sus ojos y no se equivoquen porque el que mal anda, mal acaba”.