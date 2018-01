Zonas de Honduras que no tendrán energía este domingo 7 de enero

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) informó que para este domingo 7 de enero habrá cortes del servicio en la zona central de Honduras debido a trabajos de mantenimiento.

En ese sentido, informaron que la suspensión temporal de energía se realizará en un período de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en varios sectores de Francisco Morazán.

De 8:00 AM a 8:30 AM y de 3:30 PM A 4:00 PM no tendrán energía en el Distrito Centrar los siguientes sectores



Los abonados comprendidos desde La primera avenida hasta la octava avenida, entre la novena y sexta calle de Comayagüela.

SANAA primera avenida

El Calvario

Molino Central Harinero

Barrio Lempira

14 Calle hasta 18 Barrio Villa Adela

Colonia Rodríguez

Zonas Aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM no habrá energía en el Distrito Central en las siguientes zonas

Barrio La Bolsa

Barrio Guacerique

Asilo de Ancianos María Eugenia

El Obelisco

Estado Mayor FFAA

Hospital San Jorge





