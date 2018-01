Costa este de Estados Unidos se prepara para un fin de semana realmente frío

Nueva York, Estados Unidos

La tormenta invernal que azota la costa este de Estados Unidos con vientos gélidos, nevadas y hielo parece seleccionar un blanco distinto cada día.



El sábado, las autoridades emitieron advertencias de temperatura mínima percibida desde Virginia hasta Vermont. Burlington, en ese último estado, registró una temperatura de -1 Fahrenheit (-18.33 Celsius) y una temperatura percibida de -30 Fahrenheit -30 (-34.5 Celsius).



Tanto Filadelfia como Nueva York registraban temperaturas de 8 Fahrenheit (-13 Celsius), con temperaturas percibidas de -11 Fahrenheit (-24 Celsius Celsius) en Filadelfia y -9 Fahrenheit (-13 Celsius) en Nueva York.



En Hartford, Connecticut, un frío de 10 Fahrenheit generó una temperatura percibida de -20 Fahrenheit (-29 Celsius). El récord para Hartford era 9 Fahrenheit, fijado en 1912.



Y eso no es nada comparado con las Montañas White en Nueva Hampshire. En su página web, el Observatorio de Mount Washington pronosticó que las cumbres más altas en el área pudieran registrar temperaturas percibidas de -100 Fahrenheit (-73 Celsius). A las 6 am del sábado, estaba empatado con Armstrong, Ohio, como el segundo sitio más frío en la Tierra, con -36 Fahrenheit (-38 Celsius).



Las zonas más cálidas tampoco escaparán al frío, con el mercurio bajando por debajo de los -10 grados centígrados en Baltimore y Washington, D.C., durante el fin de semana.



El golpe de aire frío, que se produce pocos días después de que una tormenta arrojara hasta 46 centímetros (18 pulgadas) de nieve en algunos lugares, podría hacer que mucha gente sufra el tipo de temperaturas bajas que hacen se cierren las mandíbulas, especialmente la que vive más al norte.



El Servicio Nacional de Meteorología dijo el viernes que las temperaturas en las montañas de Berkshire, en el oeste de Massachusetts, podrían experimentar una helada de -37 grados centígrados (-35 grados F), mientras que quienes viven en partes de Nueva Hampshire y Maine podrían experimentar -43 grados (-45 grados F). En las regiones montañosas de Vermont podrían sentirse temperaturas de -46 grados (-50 grados Fahrenheit).



"Definitivamente hace frío, pero es el tipo de frío que ocurre cada pocos años", dijo Dan Hofmann, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Baltimore. Añadió que la última vez que se produjo un frío tan extremo fue en febrero de 2015.



El servicio meteorológico emitió advertencias de enfriamiento por viento durante varios días este fin de semana para partes de Vermont, Nueva York, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Maine y Nueva Hampshire.



Para la próxima semana se espera un tiempo más favorable, con temperaturas más acordes con la época del año, de entre 1 y 4 grados centígrados (entre los 30 y 40 grados F).