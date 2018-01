Chia Casanova en Revista Tic Tac: “Quiero seguir creando música”

Fredy Posadas

Tegucigalpa, Honduras

Detrás de esa barba tupida se esconde un artista con una capacidad de crear música impresionante.

¿De dónde viene lo de Chia Casanova?

Por mi hermano mayor que era el Chia original. Todos comenzaron a decirme así y me quedé con el apodo. Yo me llamo Fernando García y lo de Casanova es por el segundo apellido de mi papá.

¿Siempre estuviste apegado a la música?

Desde mi adolescencia. Por ambos lados de mi familia tuvimos línea musical. Mi abuelo pianista, mi tía igual. Con la muerte de mi abuelo me fui metiendo al rollo.

¿Estudiante destacado en la escuela?

Normal. Ni me acuerdo de cuánto eran mis calificaciones, pero sí pasaba. Estudié la primaria y secundaria en la Elvel School.

¿Cómo fue esa etapa de estudiante?

El amor a la música era bien íntimo, no lo compartía mucho con la gente. Siempre me gustó la música.

Cuéntanos de tus padres, ¿qué hacen?

Mi papá es Carlos García Casanova y es médico. Mi mamá es Carmen Pineda y trabaja en una institución que se llama Aden. Siempre me han alentado en esto de la música.

¿Cuál fue la primera canción que escribió?

Hice varios machotes de canciones, pero hubo una canción que grabé en estudio y me pareció malísima. No tiene ni nombre. La letra era malísima, pero fue mi primer paso. La música es un oficio que uno debe ir mejorando.

¿Cuántas canciones tiene Chia?

He sacado varias, algunas están por decirlo así en el clóset. En mi primer disco hay 10 canciones. Estoy sacando mi segundo disco. Tengo varios temas que no están en disco. Vienen más.

¿Conociste a Kalimba?

Sí, mi bajista trabajaba en Telehit y una noche terminamos en el departamento de Kalimba, le mostré mis canciones, le gustaron y hasta me invitó a un programa que él tenía.

¿Es verdad que a uno de los vocalistas de Sin Bandera le gustó tu música?

Sí. Una amiga mía trabajó de corista con Sin Bandera y le mostró mi música a Leonel García, quien compartió mi disco en Internet, hizo algunas publicaciones.

¿Pero Chia estudió administración de empresas?

Así es, en Honduras saqué administración, pero después me dediqué a la música.

Háblanos de tu estadía en México.

Me fui en 2009 y fue porque quería llevar la música a otro nivel. México era una opción muy válida, viví ahí siete años. Estudié composición contemporánea.

¿Para un artista hondureño es difícil tocar en México?

No por ser hondureño. Simplemente que es una ciudad donde muchos artistas están dándose a conocer. Tenés que encontrar el camino. México es enorme, me costó un poco adaptarme, pero me gustó. Allá desarrollé mi proyecto musical.

¿Tu primer disco fue grabado en México?

Sí, fue un proceso algo tedioso. Al principio no tenía tantos recursos para grabar el disco y tuve que trabajar con muchos estudios, gente que me hacía algunos favores o intercambios. Luego invertí en mi proyecto y lo saqué adelante.

¿Cuál es el género musical de Chia?

Hay mucha fusión. Yo decía soul y R&B porque son mis influencias, pero la gente al escucharme nota muchos tintes y es difícil encasillarme. Mi primer disco es por un lado romántico, el segundo disco tiene cosas un poco más movidas.

¿No tocaste la puerta en Televisa o TV Azteca?

La única puerta que se me abrió fue la de Telehit. Prácticamente solo he tocado en México y Honduras. Estoy intentando hacer una gira más regional por El Salvador y Nicaragua.

¿Aquí en Honduras no has tocado alguna puerta?

Es que me ausenté mucho tiempo y cuando vine como que la gente dice: ¿quién es ese loco? Mis rolas nuevas me las están poniendo bastante en la radio.

¿Te gustaría tocar con alguien en Honduras?

Vamos a sacar un tema con Los Compass, ellos tocan tipo indie y rock alternativo. Me invitaron a cantar un tema de ellos. Es un género que a la gente le va a resultar extraño. Estoy con ganas de sacar música y colaborar con varios artistas.

¿Qué haces actualmente?

He dejado de tocar un poco. Estoy activo con mi estudio, ya que la producción me gusta mucho. Trabajo con algunos grupos locales.

¿Qué tipo de voz tienes?

Muchos dicen que salgo algo medio dulce. Me han influenciado mucho los cantantes de soul y R&B. Me inclino por géneros como el jazz, lo latino, ciertas cosas electrónicas.

¿Te gusta el fútbol?

Me gusta el fútbol rápido, pero me fregué la rodilla. No conozco mucho de los equipos, hace mucho dejé ese mundo.

¿Siempre andas barba?

Desde hace mucho mucho tiempo, creo que desde los 20 años, pero no me la corto. Solo un par de veces lo hice y me veo muy extraño. En México andaba de pelo largo.

¿Qué país te gustaría conocer?

Estaría interesante ir a Asia, quizás Japón o tal vez Australia. Quiero ir a EE UU, porque la música que yo toco allá predomina más.

¿Hasta dónde te gustaría llegar en la música?

Quiero seguir creciendo, creando música, quiero conectarme con más gente.

¿Lo mexicano se te pegó también?

Sí, es que te tenés que adaptar. Se me quedaron muchas palabras porque todos mis brothers son mexicanos.

¿Te gusta el tequila?

Más el mezcal.

¿Cantaste rancheras?

No, no... No es lo mío.

¿La comida mexicana?

Me gustan muchísimo los tacos, las enchiladas suizas me hacen falta. Disfruto el picante.