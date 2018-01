Carlos Tábora o José Valladares dirigirían la Selección de Honduras

'La situación financiera de la federación no es la mejor. No podemos prometer cosas que no podemos. Todos los dirigentes del fútbol aportan y hay que buscar la conciliación para que el torneo se realice' agregó. (Foto: El Heraldo Honduras/ Noticias Honduras hoy)

Tegucigalpa, Honduras

Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, comentó que la Liga Nacional Profesional debe arrancar con su torneo tal y como estaba previsto para el 13 de enero.

El federativo además aclaró que Carlos Tábora o José Valladares podrían agarrar la Selección Nacional si se consigue algún amistoso en marzo.



Sobre la problemática de la LN

Hay cinco equipos que amenazan con no participar en el próximo campeonato si la LNP no les ayuda a buscar un financiamiento con alguna institución bancaria.

"La Liga es un miembro de la Federación y nosotros colaboraremos en lo que podamos gestar. Lo importante es que el campeonato inicie, hay que cuidar nuestro fútbol. Creo que los futbolistas necesitan jugar. El tema financiero de la Liga viene desde hace mucho tiempo y se debe buscar las salidas".



"La situación financiera de la federación no es la mejor. No podemos prometer cosas que no podemos. Todos los dirigentes del fútbol aportan y hay que buscar la conciliación para que el torneo se realice" agregó.

"Nosotros colaboraremos, lo importante es que el torneo inicie. Entendemos la preocupación de algunos equipos pero no hay varitas mágicas para solucionar los problemas. Hay que ver las fuentes de pago. Nosotros tendremos contacto directo con el presidente de la Liga".



En cuanto al próximo entrenador de la Selección Nacional, Salomón aclaró que no se ha nombrado a nadie, ni siquiera un entrenador interino.

"No tenemos informe de que Jorge Luis Pinto venga en cierta fecha. En estos momentos no se ha nombrado a nadie. Si nos toca jugar en marzo se enfrentará el partido con un técnico de los que tenemos en la Federación. En este momento contamos con Carlos Tábora o el profesor José Valladares. No nos adelantemos", insistió.



En cuanto a la continuidad de Pinto dijo "ya no hay contrato con Pinto, se venció en el partido contra Australia. La Comisión de Selecciones no ha empezado la búsqueda de técnicos y esto va a tomar un poco de tiempo. Queremos un entrenador calificado para llevarnos a un Mundial. Hay que esperar".



Por último, Jorge Salomón reveló que Pedro Rebollar continuará al frente del arbitraje ya que se le renovó contrato. "Se le renovó por esta temporada, sabemos que no estamos en el punto óptimo del arbitraje pero se le ha dado bastante desarrollo, inversión. Tenemos buenos informes de Concacaf en cuanto al arbitraje".

Lea además: El jugador Ariel Nájera viajó engañado a Argentina