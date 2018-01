Ariel Nájera fue engañado por su representante y se quedó varado en Argentina

Tegucigalpa, Honduras

En septiembre pasado, el mediocampista hondureño Ariel Nájera se embarcó en una aventura que no terminó del todo bien. Nájera viajó ilusionado a Argentina a probarse con los clubes San Lorenzo de Almagro, River Plate y Defensa y Justicia.

El hondureño pudo entrenar al lado de grandes futbolistas aunque no pudo firmar contrato porque llegó cuando el mercado de pases estaba cerrado.

Lo peor es que fue abandonado por su agente, el español Carlos Valle, quien le prometió ubicarlo en Argentina y lo dejó varado a su suerte.

"Fue una experiencia en la que sufrí mucho porque al llegar allá no cumplí mi objetivo. La pasé súper mal. Fui engañado por el representante (Carlos Valle) que era español gallego. Yo aprendí mucho de lo que viví y me quedo con las cosas buenas que viví", dijo el jugador de 20 años.

Ariel relató lo que vivió horas después de haber llegado a Buenos Aires. "Fuimos a las oficinas de River Plate, él (Valle) se metió a una oficina y yo tuve que esperar afuera.

Luego, Carlos salió y me dijo que tenía que ir a Belgrano a recoger unos papeles, me dijo que iba a pasar por mí más tarde. Como a las 10:00 PM ya estaba desesperado y lo llamé y me contó que al día siguiente debía tomar un vuelo a España y me colgó...".

El contención trató de mantener la calma pero no se podía creer lo que estaba pasando en su primera experiencia en el extranjero. Su primera noche en Argentina durmió donde una amiga, luego tuvo que buscar apartamento donde dormir.

"Estuve hablando con los dirigentes de River Plate, pero no se dio la prueba que yo buscaba, luego conversé con algunos periodistas que me contactaron y me dijeron que conocían gente del San Lorenzo y con ellos podía probarme, pero no arreglé porque no tenía un representante ni nadie que hablara por mí".

San Lorenzo fue el equipo que le permitió hacer fútbol. En su estadía en Argentina, Ariel conoció a Riquelme, La bruja Verón y otros. "Conocí a Leonardo Ponzio el capitán de River, Santos Borré el delantero, todos ellos fueron muy gentiles y al ver que yo no podía entrenar me daban palabras de aliento para que siguiera trabajando".

El último destino de Ariel fue en la provincia de Defensa y Justicia. "Estuve trabajando con las reservas y cuando estaba ya por firmar contrato me dijeron que el técnico de primera iba a traer un colombiano y necesitaban la plaza de extranjero... Ni modo ya no tenía más opciones", confesó.

Nájera pasó tres meses en Sudamérica viviendo en un hotel de Buenos Aires y esperando ajustar el boleto de regreso a Honduras. "No le quise contar a mi mamá lo que estaba viviendo para no preocuparla, pero mis hermanos y mi papá sí sabían lo que me pasaba".

"Sobreviví con mis ahorros pero al ver que me estaba quedando sin plata decidí regresarme a Honduras. Racing me daba contrato hasta en julio y no podía estar tanto tiempo sin dinero y sin nada claro" Agregó

Nájera venía con una carrera en ascenso ya que estaba jugando con los Lobos de la UPNFM en la Segunda División. Sin embargo, por presiones de Carlos Valle no renovó su contrato.

"Haber salido de los Lobos de la UPN fue una mala decisión, a mí nadie me echó y quizás en un tiempo se me dé la oportunidad de volver a ponerme la camisa de la UPN", dijo.

Ariel ya está moviéndose para ubicarse en el fútbol nacional. Edgardo Simovic está tratando de colocarlo en Marathón o Motagua. "Quiero jugar en Honduras y si es posible volver a la Selección de Honduras.

Me llamó un representante y me dijo que Tijuana y Pachuca están interesados en mí, pero yo le dije que no quería salir de mi país por lo que me pasó recientemente. Si salgo tengo que llevar algo firmado. Yo les recomiendo a los jugadores que lo piensen bien y que no se desesperen por salir al extranjero, que tomen buenas decisiones".

No solo Nájera vivió la pesadilla de ser abandonado por Carlos Valle. "Hay un colombiano de 19 años en Brasil, quedó igual que yo y se llama Rigoberto Díaz. Lo que sé es que sigue probando suerte en Sao Paulo". Ahora Carlos Valle está siendo investigado por la FIFA.

