Padre de Amy Winehouse: "Su espíritu llega y se sienta en el borde de la cama"

Londres, Inglaterra

La reciente revelación de Mitch Winehouse, el padre de la fallecida Amy Winehouse, causa revuelo entre los fanáticos de la intérprete que murió el 23 de julio de 2011.



El progenitor de la recordada artista aseguró en una entrevista a The Sun que el fantasma de su hija los visita cada noche.

"Después de tres años pensé que tal vez algún día volvería de alguna forma y regresó, no física, sino espiritualmente. Regresa todo el tiempo", contó.

Además detalló que el espíritu de Amy se sienta en el borde de su cama. "Viene y se sienta en mi cama mirándome con su preciosa cara. Yo siempre le pregunto si está bien porque me pongo algo nervioso cuando viene, pero en cierto modo me reconforta saber que ella todavía sigue aquí", precisó.



Finalmente aseguró que "nos pasan muchas cosas inexplicables".



Amy Winehouse murió a los 27 años. Ella fue encontrada sin vida en su apartamento de Londres. Según el resultado de la autopsia, su muerte fue consecuencia no intencionada de una gran ingesta de alcohol.