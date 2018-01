Óscar Salas podría salir de Olimpia a pesar de que su contrato termina en seis meses

La afluencia de jugadores en su puesto no le garantiza la titulairdad y eso se vio reflejado la campaña donde no contó para Carlos Restrepo. Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras

El volante Óscar Salas tiene aún seis meses de contrato con Olimpia pero su continuidad con el conjunto merengue no es segura.



La afluencia de jugadores en su puesto no le garantiza la titulairdad y eso se vio reflejado la campaña donde no contó para Carlos Restrepo.



Durante el tercer día de trabajos en el Albo, Restrepo aceptó que verán la situación del volante ya sea para dejarlo o prestarlo.



"Óscar tiene contrato con el equipo todavía ya lo que vamos a decidir es si se queda o de pronto sale a otra institución", dijo el entrenador merengue.



Finalizando el entreno Salas fue cuestionado sobre si él estaría dispuesto a jugar en otro equipo como Motagua, tomando en cuenta que él aceptó en un programa de televisión que es aficionado a este club desde pequeño, el volante nos comentó: "Yo no tendría problema, con tal de tener minutos".

