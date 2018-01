Real España presume la copa 12 en "giras" 

San Pedro Sula, Honduras

El Real España, que recientemente se coronó campeón de la Liga Nacional en el fútbol hondureño, quiso compartir con sus fieles aficionados el título conquistado ante Motagua el pasado fin de semana.



En el parqueo de Comisariato los Andes en San Pedro Sula, la Máquina llevó la copa 12 para que los aficionados se pudieran sacar fotografías.



Cientos de aurinegros hacían filas para sacarse un recuerdo con el título, la plantilla y el cuerpo técnico no pudo asistir debido a que se encuentran de vacaciones ya que la próxima semana reanudarán trabajos para iniciar la pretemporada e iniciar el campeonato de Clausura.



Fuad Abufele, uno de los presidentes del equipo catedrático se hizo presente para compartir con los aficionados que llegaron. "Hay que compartir con la afición, esta copa es de ellos, tenemos que compartirla", expresó.



La copa 12 empezó gira en la ciudad de San Pedro Sula este jueves, y lo seguirá haciendo a partir de este viernes, la directiva catedrática decidió premiar a los aurinegros del país. "Mañana viernes irá a otro lado, la otra semana viajará a Comayagua, Siguatepeque y Tegucigalpa, esto lo hacemos para compartir la copa que es de todos los aurinegros", mencionó el directivo.



Planificación de pretemporada

El Real España ya piensa en la planificación del torneo de Clausura. "Ya me reuní con Martín para hablar del inicio de la pretemporada que iniciará el lunes, esperemos que arranque el campeonato el próximo sábado contra el Vida y que la afición vaya al estadio", dijo.



Abufele habló de las incorporaciones de la Máquina para este nuevo torneo. "Tenemos mucha fe en todo el plantel, con Clinton Arzú creo que cubrimos un puesto muy importante, Mario Martínez ya casi se queda, Roberto "Pipo" López regresa al equipo, sería el segundo portero mientras "Buba" López se sigue recuperando, ahorita no hay nada más", dijo.



Sobre Mario Martínez: "Mario ya está listo para iniciar la pretemporada el lunes y eso nos tiene contentos, Zalazar que está en Argentina es el que se tardará un poquito en llegar, el profesor ya tiene todo planificado", expresó.

