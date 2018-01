Dimes y diretes atizan la crisis en el Partido Liberal

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

En el marco de una inducción a nuevos diputados del Partido Liberal, las diferencias y pleitos internos volvieron a relucir en ese instituto político, evidenciando la falta de unidad. Los diez congresistas reelectos, junto a los 16 novatos en política que serán por primera vez legisladores, se reunieron este jueves con los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) bajo la dirección de Luis Zelaya Medrano.

El expresidenciable advirtió que sí sería capaz de firmar la renuncia de aquel diputado que contravenga la línea partidaria que está en proceso de definirse para el nuevo Congreso Nacional, el cual se instalará el próximo 21 de enero. “Me debo a la convención, ya hay un mandato y no me temblaría la mano”, expresó, refiriéndose a la posible expulsión de cualquier liberal que no cumpla con las directrices que se establecerán en los próximos días.

El 13 de diciembre del 2017, los diputados, al igual que los alcaldes electos del PL, sostuvieron su primer encuentro con las autoridades del órgano partidario, manifestándole su respaldo a Zelaya Medrano como el líder del liberalismo.

Divergencias

En esa ocasión participó Elvin Santos, a quien se le acusó de pertenecer al lado oscuro del Partido Liberal, pero en la reunión de este jueves prefirió mantenerse al margen.

El exvicepresidente instó a los directivos del CCEPL para que participen en el diálogo nacional promovido por el mandatario Juan Orlando Hernández. “Él -Santos- tiene su opinión, participó en un gobierno de integración con “Pepe” Lobo y ahí están los resultados, la historia va a juzgar. Lo que buscamos es que el partido se una, que haya madurez política en Honduras”, contestó Zelaya ante ese llamado.

El diputado electo salió al paso y declaró, en alusión al expresidenciable, que “no voy a permitir que en mi partido haya dictadura, eso no es posible y a eso nos estamos encaminando si no se sigue una línea partidaria que se le antojó a alguien; que van a expulsar a la gente, eso no es así”.

Por otra parte, Zelaya Medrano reiteró que el presidente del nuevo Congreso Nacional debería ser un congresista de la oposición política, particularmente liberal y que esta organización política tradicional no participará en el diálogo.

Descartó que el Partido Liberal se sume a las jornadas de protesta anunciadas por los dirigentes de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla y Manuel Zelaya.