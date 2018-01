Tu catrachita, un blog desde España con lo mejor de Honduras

Eduardo Domínguez/EL HERALDO

Madrid, España

Tras cuatro años en España, Reyna Gúnera abrió un blog decidida a sacar del baúl de su experiencia los mejores consejos para otras hondureñas radicadas al otro lado del océano Atlántico, pero pronto su comunidad de seguidores la empujó también a llenar de azul y blanco cada contenido, lo mejor de Honduras.

Con un año y tres meses, el sitio www.tucatrachita.com acumula una fiel audiencia y en Facebook unas 44,000 personas ("likes") se han interesado en sus contenidos. Nada mal para esta hondureña de 23 años que admite haber abrazado el papel de bloguera y administradora de redes sociales con autoaprendizaje. "Cuando estás lejos de tu tierra, aprendes de todo".

Entrevistas, curiosidades, fotos, consejos y hasta fútbol encontramos en su página; www.elheraldo.hn conversó con ella para conocer a la pequeña joven detrás de "Tu catrachita".

La hondureña creó la página web para ayudar a muchas hondureñas que residen en España.



¿De qué parte de Honduras eres y hace cuánto vives en España?

Soy de Danlí, departamento de El Paraíso. Llevo más de cinco años en España.

¿Por qué te viniste a España?

En primer lugar vine a España probando la suerte y mi primer motivo ha sido para estudiar medicina. Siempre quise viajar al extranjero, mi objetivo era viajar a Canadá, pero me salió la oportunidad de viajar a España.

¿Cuáles son los objetivos de tu blog?

Al principio cree la página web con el fin de ayudar a muchas hondureñas que residían aquí en España, en especial Madrid, para poder ayudarlas con mi experiencia y que no cometieran los errores que yo tuve al venirme aquí a España.

Con el paso de los meses vi que la gente empezó a seguirme en mis redes sociales y empecé a centrarme en conocer a figuras públicas hondureñas. Extrañaba a mi familia y a Honduras, así que decidí conocer aquellas personas que están dando una imagen positiva sobre nuestro país, Honduras.

Ya llevo más de un año con la página web y si me tuviera que centrar en qué objetivos quiero... sinceramente quiero que se valore lo que hago y a la vez quiero aprender un poco más de las redes sociales y llevar buenas vibras a todos aquellos que viven fuera de Honduras.

¿Qué temas publicas ahora en tu blog?

El blog de www.tucatrachita.com es muy diverso. Actualmente me centro en realizar entrevistas a hondureñas que residen en varios países del mundo, entrevistas cada semana a figuras públicas importantes del país, de vez en cuando menciono a los legionarios que juegan aquí en España y en especial a Jona Mejía, el cual considero un gran jugador y una gran persona y que en este año 2017 injustamente no fue a la selección de Honduras, publicito a músicos urbanos que no son conocidos y a la vez publicito sus temas para que los hondureños los escuchen y que los hagan virales, publicito catrachas que quieren seguidores en Instagram para que la gente les siga... me gusta sobretodo publicitar y dar un empuje a la gente que empieza y ayudarles con sus nuevos proyectos así como un día me ayudaron a mí.

Mi lema es apoyo y me das apoyo.

¿Qué es lo que más lee la gente en tu blog y redes?

La gente me pide que salga yo en (transmisiones) directas, videos, fotos... pero, claro, yo con mi rutina diaria casi no tengo mucho tiempo para dedicarle a ellos.

La mayoría de mis seguidores son hombres y les gusta ver modelos, humor y política, pero en mi página no publicito casi política porque es una tema que enfrenta a muchos hondureños y prefiero llevar la paz con el humor.

¿Qué es lo que más extrañan los hondureños?

La mayoría de las personas dicen que extrañan la comida y su familia. En lo personal, yo extraño a mi familia, mis amigos y mi ciudad, Danlí.

Pero cuando sales al extranjero tienes que afrontar todo momento de debilidad y ser fuerte, porque todo no es para siempre.

¿Cómo has hecho para conocer a tanta gente de Honduras en España?

Mediante videos en directo y mediante las entrevistas que he realizado. Mucha gente me escribe para que les entreviste o yo les escribo a ellos para entrevistarlos. También porque he ido a unos eventos que se han realizado en Madrid, donde muchos hondureños se han juntado.

También le das cobertura a los jugadores hondureños que militan en España. ¿Qué impresión tienes?

Pues actualmente en la Segunda División de España tenemos tres hondureños que juegan en tres importantes equipos.

Si tuviese que hablar sobre mi jugador favorito es sin duda Jona Mejía. Este futbolista es una bella persona que ayuda a los demás sin pedir nada a cambio y tiene muchísimos detalles con mucha gente. He visto todos los partidos que ha jugado en este año 2017 y he luchado desde mi página web para que este futbolista tenga de nuevo una oportunidad para jugar en la Selección de Honduras; Pinto ha sido muy injusto con él.

Con el Choco Lozano hemos querido comunicarnos con él en numerosas ocasiones, pero nunca nos ha respondido y seguimos en espera.

Con otros futbolistas he intentado comunicarme pero ellos piensan que lo hago por interés y piensan que les estoy coqueteando, poniéndome de excusa sus esposas e hijos.

Darixon Vuelto es otro de los futbolistas que más admiro y que ha demostrado mucha naturalidad y profesionalismo cuando me he puesto en contacto con él vía digital. Considero que Darixon Vuelto teniendo esta actitud triunfará en la vida y le deseo lo mejor en el fútbol pues seguramente regresará a la Segunda División de España. Me alegro que le vaya bien en el Real España.

La catracha cuenta experiencias en su blog y ha logrado posicionarse en las redes sociales.



¿Los hondureños en el extranjero deben ser más unidos?

Al principio yo consideraba y quería que con la página web estuviéramos los hondureños más unidos. Pero eso es la teoría, en la práctica desgraciadamente te encuentras con muchos hondureños que lo que buscan realmente es aprovecharse y sacar plata con chismes. He conocido gente hondureña que tiene un corazón enorme y que ayudan al prójimo sin pedir nada a cambio, pero como todos sabemos también nos encontramos personas que cuando no les devuelves esa sonrisa falsa empiezan a acuchillarte por detrás inventando cosas.

Lo ideal es que los hondureños deberíamos estar unidos en las ciudades extranjeras, pero siempre van a haber aquellos lobos vestidos de oveja que se encargarán de que los hondureños no estén unidos.

No es que sea una muchacha "sobada" (poco sociable), sino que es mejor estar aparte de esas personas falsas e interesadas.