"Juego de Tronos" no saldrá al aire en 2018

Los Ángeles, Estados Unidos

"Juego de Tronos" se tomará un año sabático, anunció el jueves la cadena estadounidense de cable HBO, lo que confirma la idea generalizada de que uno de los programas más populares de la historia no finalizará hasta 2019.



HBO no especificó cuándo exactamente estrenará la octava y última temporada de la serie, pero, más allá del momento del año, será la espera más larga para los fanáticos desesperados por saber qué personaje terminará en el codiciado Trono de Hierro.



Las noticias fueron muy bien recibidas por la prensa de entretenimiento, con los críticos convencidos de que el parate significará una temporada final de mayor calidad.



A mediados de 2017 comenzó a circular información sobre que "GoT" podría saltarse el 2018 y Sophie Turner, una de sus protagonistas, reveló en una entrevista reciente que no esperaba que la serie regresara este año.



"Como el éxito más grande en la historia de HBO, mantener el programa por un tiempo más largo no es algo malo", escribió James Hibberd, de Entertainment Weekly.



Protagonizada por Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage y otros grandes nombres, "Juego de Tronos" cuenta la historia de familias nobles que compiten por el control del Trono de Hierro, sin perder de vista a los "Caminantes Blancos" que lideran las hordas del muertos vivientes en una invasión del norte.



Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss anunciaron en 2016 que el programa, que tiene más premios Emmy que cualquier otra serie narrativa y atrae a más de 20 millones de espectadores estadounidenses por episodio, terminaría con 13 capítulos distribuidos en las dos últimas temporadas.



La séptima temporada de siete episodios llegó a las pantallas a mediados del año pasado y la última tendrá solo seis capítulos.

