Héctor Castellón amenaza con marcharse del Vida 

Tegucigalpa, Honduras

El técnico del Vida Héctor Castellón advirtió este jueves que si la directiva no se reúne con él en el transcurso de los próximos días para definir varios aspectos internos y económicos que atraviesa la institución prefiere marcharse porque no mira buen ambiente para el torneo Clausura.



"Si la situación del equipo no se estabiliza me marcho del equipo, no puedo trabajar así. El fútbol es de dinero, quien se mete al fútbol debe tener dinero, hoy necesita el soporte de todos para buscar la liguilla pero no me gusta que se ha manejado la situación como política, no he tenido acercamiento con mi directiva, eso me tiene intranquilo si no hay una aclaración sobre esto mejor me voy a retirar", reiteró.



El extimonel de Motagua, Victoria y Honduras Progreso reiteró "Voy a esperar que el campeonato comience el 13 de enero como está en el calendario, espero que las cosas se resuelvan y si no me hago a un lado, quiero que la directiva se reúna con nosotros para ver a qué atenerme, parece que quieren retrazar el inicio del torneo".



Vida firmó una nota la semana anterior junto a Marathón, Real Sociedad, Honduras Progreso y Platense para exigirle a Liga Nacional un préstamo de cuatro millones a cada uno para iniciar el torneo Clausura de lo contrario pedirán prórroga para participar por los múltiples problemas financieros.



"El torneo anterior hicimos un trabajo aceptable porque la directiva fungió como directiva, hay gente bien intencionada, pero los pocos directivos que están actualmente necesitan el apoyo de todos los demás, Jaín Matute, José Galdámez, Nelson Mejía y Roberto Dip necesitan el soporte de los demás", agregó.

"Manejar un equipo de primera división es complicado, hemos apoyado a estos directivos en muchas cosas, pero dependemos del soporte de ellos para estabilizar al equipo y poderlo llevar hasta la liguilla, este tipo de situaciones desestabiliza al grupo, así no podemos trabajar".

Castellón espera reunirse con la cúpula para definir las contrataciones de algunos refuerzos, tomando en consideración que se fueron Richard Rodríguez, Víctor Moncada, Bryan García, Rosendo Gonzáles, Maycol Montero y Carlos Bernárdez, además el trinitense Akeem Garnet.

"Espero sentarme con la junta directiva para ver prioridades, es urgente traer al medio punta por izquierda y al contención extranjero porque los nacionales están muy caros, todavía podemos encontrarlo a buen precio. Se nos fue Víctor Moncada pero no hacía planes con él porque no son del Club sólo le deseo lo mejor en Juticalpa y agradecerle por el aporte que le hizo al equipo", cerró.



Lea además: "El tiempo me dio la razón con Pinto", dice Crisanto