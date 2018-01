El lateral del Motagua recordó lo que había dicho sobre Jorge Luis Pinto

Tegucigalpa, Honduras

Wilmer Crisanto se caracteriza por hablar de frente y reiteró lo que dijo hace algunos meses que el técnico Jorge Luis Pinto debió ser separado de su cargo por los malo resultados. "Songó" como lo apodan en el fútbol dijo que el tiempo le dio la razón cuando agarró el magáfono para pedir la cabeza del estratega cafetero.



"Siempre dije que Jorge Luis Pinto no era el técnico para la Selección, lo dije en su momento porque todavía teníamos oportunidad de ernderezar el barco, muchos colegas se quedaron callados, hasta ahora comienzan a hablar cuando todo está perdido, creo que eso no es ético hablar del técnico cuando ya no está al frente de la Selección, yo tuve valor de decirlo cuando estaba al frente y muchos me criticaron por eso, pero al final el tiempo me dio la razón", explicó.



Y añadió. "Pinto no debe continuar en la Selección, siempre lo he dicho, el tema es que muchos compañeros no quisieron decirlo pero yo si lo dije. En su momento dije que se podía enderezar el barco, quedaban muchos partidos en la eliminatoria para haber sumado los puntos necesarios para la clasificación al Mundial pero no se hizo nada"



El ex carrilero de Victoria agregó. "Ahora que el barco está derrumbado todos hablan, aunque siempre voy a estar dispuesto a integrar una Selección nacional, para eso trabajo al máximo en Motagua para abrir las puertas a la Bicolor",



Dolorosa final

Sobre la final que Motagua perdió ante Real España manifestó que fue doloroso porque habían trabajado mucho toda la temporada para hacer historia con un tricampeonato, aunque reconoció que los aurinegros hicieron méritos para quedarse con la orejona.



"Nos dolió haber perdido la final contra Real España, trabajamos muy duro para ganar el título pero el fútbol es así, hay que darle méritos al rival que también hizo su trabajo, pero realmente queríamos el tricampeonato, ahora hay que trabajar para comenzar de nuevo y buscar otro campeonato en el Clausura", enfatizó.



El ex Godoy Cruz de Argentina reiteró. "Duele mucho haber perdido la final, queríamos ganar el tri para marcar una historia en un equipo grande como Motagua, creo que le damos ejemplo a los jóvenes que vienen atrás



Concachampions

Sobre el torneo Concachampions que disputará Motagua ante Xolos de México expresó. "Jugar Concachampions es un sueño muy bonito, ahora tenemos la oportunidad de disputar ese prestigiaso torneo, Nos toca enfrentar a Xolos de Tijuana, al técnico Diego (Vásquez) le digo entre bromas que si quiere saber algo de Tijuana que me pregunte a mi a o Féliz Crisanto que nos comimos 10 goles ante ellos jugando con Victoria"



"Es un gusto disfrutar esa oportunidad, tuve la posibilidad de enfrentar a Xolos, es un gran equipo que merece mucho cuidado. Creo que Motagua debería reforzarse para este torneo porque nos enfrentaremos ante un gran equipo que merece mucho cuidado y respeto", concluyó.

Le puede interesar: Manchester City es el club con más poder financiero del mundo