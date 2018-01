Maribel Guardia muestra cintura y prominentes caderas en sexy traje de baño

Ciudad de México, México

A sus 58 años la actriz Maribel Guardia eleva la temperatura en Instagram con sexys fotos que dejan al descubierto sus perfectas curvas.



Recientemente la guapa artista visitó la playa y deleitó a sus fans con una figura perfectamente tonificada en un traje de baño color rosa.



Por supuesto los halagos no se hicieron esperar. "Eres una belleza inigualable", "estás como quieres", "súper linda", "qué cintura", destacaron sus fans.



No es la primera vez que Maribel Guardia enloquece a sus seguidores con poses sensuales. ¡Lucir como ella a los 58 años, no debe ser tarea fácil!

