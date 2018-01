Atentan contra Olga López Ferrufino, joven implicada en el caso del universitario Carlos Collier

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Su rostro apareció en todos los medios de comunicación del país y su nombre es mencionado en uno de los casos más sonados en los últimos meses. Se trata de Olga María López Ferrufino, de 23 años de edad.

La joven es una de las cinco personas involucradas en el caso del universitario Carlos Collier, quien fue asesinado en extrañas circunstancias el pasado 11 de octubre mientras se desplazaba en un automóvil con sus amigos.

Los familiares de la muchacha hablaron por primera vez y revelaron a EL HERALDO que el pasado 20 de diciembre, la universitaria fue víctima de un atentado que “casi le cuesta la vida”.

La estudiante relató que fue brutalmente golpeada por una persona desconocida, justo cuando se aprestaba a recibir atención médica ayer por la tarde en una clínica privada de la capital, pues ahora debe seguir un tratamiento especial para su recuperación.

Detalló que al momento de la agresión salía de un establecimiento comercial luego de una reunión con amigos y sus acompañantes se adelantaron a traer el vehículo, dejándola sola cerca de los baños del centro.

Momentos después, una persona la tomó por el brazo y, llevándola contra su voluntad a un baño, comenzó a golpearla en reiteradas ocasiones.

Según López, gracias a que pudo gritar, el atacante huyó del lugar dejándola semidesmayada para luego ser encontrada por sus amigos.

La universitaria recibió fuertes heridas en su rostro cerca de los ojos y en los pómulos. De acuerdo al informe médico, tendrá que hacérsele una reconstrucción ósea en uno de sus pómulos debido a la fractura que dejó la agresión. Ha perdido mucho peso debido a las complicaciones que dejaron sus golpes también en la región mandibular.

Por su parte, Olga Ferrufino, madre de la jovencita, accedió a dialogar con EL HERALDO, tomando ciertas medidas de privacidad con el fin de evitar más represalias.

“Mi preocupación es la integridad física de mi hija y pido a las autoridades pertinentes que este caso tenga más formalidad porque he visto que en el caso en que está involucrada ella ha sido la más afectada por el hecho de ser mujer”, dijo la madre.

Explicó que a lo largo del proceso la universitaria ha sido víctima de calumnias, insultos y hasta amenazas hacia su persona.

“Se han ensañado en contra de ella y lo último que tenemos es esto que casi me le quitan la vida, creo que ya más no la pueden dañar, moralmente la tienen destruida por redes sociales y medios de comunicación, he leído de todo, pero esta vez estoy defendiendo su integridad física porque nos encontramos amenazados”, advirtió.

Pese a que tienen ciertas sospechas sobre quién podría estar detrás de las amenazas, mencionó que será por la vía legal en donde descargarán las pruebas que tienen en sus manos.

“Fue una golpiza para matarla, no para dejarla viva y tenemos todas las pruebas en nuestras manos, es por eso que estamos haciendo la denuncia en este momento, ha recibido amenazas directas y nosotros nos vamos a reservar esa información, pero lo vamos a hacer con las autoridades, ella está muy delicada de salud”, expresó la señora.

La estudiante de ingeniería civil es pieza clave en la solución del misterio que rodea la muerte de Carlos Collier, mismo que hasta ahora tiene una persona tras las rejas.