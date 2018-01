Embajador hondureño en Israel: “Israel siente el apoyo que tiene de parte del gobierno de Honduras”

Marcel Osorto

Tegucigalpa, Honduras

El Estado de Israel tiene una excelente relación bilateral con Honduras. Mario Edgardo Castillo Mendoza, embajador hondureño en el país asiático, es el responsable de mantener unido ese vínculo.

El representante diplomático dialogó con EL HERALDO sobre las relaciones entre ambas naciones luego de que Honduras reconociera a Jerusalén como la capital de Israel. A continuación sus apreciaciones.

¿Siente el gobierno de Israel el apoyo de Honduras al momento de votaciones importantes respecto a Palestina?

Sí, ellos sí en verdad sienten el apoyo que tienen de parte de nuestro gobierno, igual que nosotros sentimos el apoyo que tenemos por parte de Israel, hay una excelente relación bilateral.

¿Que implicaría para Honduras un cambio de cede de la embajada de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén?

Definitivamente el hecho de moverse de un lado a otro no depende de nosotros, ya que somos servidores y vamos donde nos mandan, ese es un tema que maneja el gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿La sede de Honduras en Israel tiene concurrencia en Palestina?

Nosotros no somos concurrentes, al menos no el embajador de Israel, nuestra embajada no tiene concurrencia con el gobierno de Palestina (Honduras no tiene concurrencia en Palestina, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores).

¿Y los conflictos bélicos que enfrenta Israel con Palestina?

Ellos tienen sus situaciones muy particulares que las manejan a nivel interno, pero no realmente a lo que es a nuestra competencia como embajadores, nosotros mantenemos una excelente relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Israel.

¿Existirá molestia por el apoyo de Honduras en la ONU a Estados Unidos para reconocer a Jerusalén como capital de Israel?

Ese tema nuestro gobierno lo ha estado manejando de una forma bastante interna entre gobiernos, es un tema de Relaciones Exteriores... Nosotros acá no manejamos más información que la que nos proporcionan a través de cancillería.

¿En qué temas se fortalece el apoyo de Israel a Honduras para este 2018?

Se trabaja bastante en temas de turismo, buscando cómo fortalecerlo entre ambos países, también los temas culturales, en lo que respecta a la educación está el intercambio y la capacitación de nuestros estudiantes, ya que Israel tiene enormes potenciales, además el apoyo con temas de ganadería que ha sido uno de los apoyos más grandes, también en cultivo de agua, Israel es uno de los primeros países en la desalinización del agua, también trabajan con aguas reciclables y en general hacen un uso excelente y razonable del agua.

¿En temas de seguridad hay una relación sólida?

Nuestro presidente Juan Orlando Hernández vino acá el año pasado recién y él precisamente fortaleció y tomó en cuenta esos temas del apoyo para mantener los convenios de seguridad en los que brinda apoyo el gobierno de Israel, eso se ha estado desarrollando de conformidad y fue lo que en su momento acordaron los dos gobiernos.

¿Existen diferencias entre las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv?

Jerusalén es la Ciudad Santa, del punto de vista cristiano donde está todo lo que conlleva con el nacimiento de nuestro señor Jesucristo y tiene mucho de la historia religiosa y bíblica, mientras que Tel Avit es una ciudad donde se desarrolla más la actividad comercial bastante fuerte que tiene Israel; el turismo en ambos lugares es bastante fuerte, Israel es un país muy interesante donde su gente es muy culta y preparada y realizan excelentes formas de turismo.

¿Cuáles son los propósitos de Honduras en sus relación con Israel?

Fortalecer las relaciones entre los dos gobiernos, mantener ese canal abierto de comunicación e intercambio y buscar en todo momento desarrollar esas actividades dentro de los diferentes campos como ser la educación, la economía, lo que es en todos los aspectos, como ser el recibido ahora en defensa y ese ha sido nuestro propósito.

¿Qué tan grande es la comunidad hondureña en Israel?

Estamos de a poco identificándolos a todos ellos, pero más el flujo de estudiantes por periodos cortos, entran y salen y es parte del apoyo que Israel brinda a nuestro país y si hay una comunidad hasta ahora identificada que tiene un crecimiento, no es tan grande todavía aquí, pero mantenemos una relación.

Vea también: General en retiro de Venezuela asegura que Nicolás Maduro está tras las protestas de la Oposición en Honduras