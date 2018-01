Mario Martínez garantiza que se quedará en Real España y no iría al Alajuelense

San Pedro Sula, Honduras

El volante hondureño Mario Martínez confirmó este miércoles que es casi seguro que se quedará en el Real España, por lo que descartaría viajar al Alajuela de Costa Rica donde lo están esperando para firmar contrato.



El Súper Mario dijo que se siente feliz por el título del Real España, y que se siente motivado para buscar un bicampeonato con el equipo aurinegro.



"Alajuelense tienen dos o tres años queriéndome llevar, he recibido mensajes de apoyo en las redes sociales, a diario diciéndome que me esperan todavía, agradecido porque me han buscado, pero uno tiene que pensar en el bien de uno y de la familia, no puedo tomar decisiones a la ligera, tengo que conversarlo con mi esposa", dijo.



Martínez indicó que está casi a un cien de quedarse con la Máquina y que su eventual salida al exterior realmente no es por dinero.



"Sí fuera por dinero me habría quedado en Egipto, pero no era la vida que yo quería para mi esposa y mi hijo, no me sentía cómodo ni ganando lo que ganaba, decidí regresar a Real España sin ningún arrepentimiento; tengo familia que me hablaba de que pensara en mi futuro, pero tengo una frase que dice que el futuro nadie lo sabe, yo vivo el presente, que es mi famlia, mis padres, verlos felices que me vayan a ver al estadio levantar un título", recalcó.

En tanto, en Alajuela se sigue a la espera no solo del zurdo, sino además del entrenador uruguayo Rubén Israel, quien debió presentarse esta semana a las prácticas, pero al parecer enfermó. En Alajuela están también los hondureños Roger Rojas y Luis Garrido.