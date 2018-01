Víctor el Muma Bernárdez estaría a un paso de firmar contrato con Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El defensa hondureño Víctor el Muma Bernárdez estaría muy cerca de firmar contrato con el Olimpia, según informaciones que han circulado en las últimas horas, aunque dicha versión no ha sido oficializada por ninguna de las dos partes.



Bernárdez se quedó sin contrato en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer de los Estados Unidos y se encuentra en Honduras escuchando ofertas, entre ellas la de Olimpia. El mismo jugador, dijo el pasado 20 de diciembre que no le cerraba las puertas a ningún equipo.



La prensa que cubre Olimpia, asegura que Bernárdez ya habría platicado con la dirigencia del Olimpia, pero no se saben detalles mayores de la negociación, y menos una fuente tan hermética como la dirigencia olimpista.



La polémica se avista, dado que Muma ha tenido sus mayores logros deportivos jugando con Motagua, e incluso, dos goles suyos hicieron campeón a Motagua ante los merengues en 2006.



Olimpia busca un defensa central con experiencia, tras darle de baja al colombiano Andrés Quejada.