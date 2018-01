Zonas de Honduras donde habrá cortes de energía este jueves 4 de enero

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció los trabajos de mantenimiento que realizará en tres departamentos de Honduras este jueves 4 de enero de 2018.



Las interrupciones del fluido eléctrico serán en: El Paraíso, Yoro y San Pedro Sula

De 8:00 AM a 4:00 PM no habrá energía en El Paraíso



Parte de la Ciudad de Danlí

Colonias El Zarzal

Granadas

La Ceibita

Aldea de San Marcos

Arriba y Abajo de Danlí

Araulí

Linaca

El Pescadero

Las Tunas

Alauca

El Paraíso:

Ciudad de El Paraíso

Alauca

Oropolí

Cuyalí

Terrenos y Hospital Gabriela Alvarado





De 8:30 AM a 3:30 PM no habrá energía en Yorito, Sulaco y Marale

Luquigue

Vallecillo

Mina Honda

La Patastera

El Plantel

Los Higueritos

Higuero Quemado

Nueva Esperanza

Jalapa Abajo

Jalapa Arriba

Río Abajo

La Albardilla

San Antonio

Desmonte

Sulaco

Marle

El Jaral

San José del Potrero

Ojo de Agua

Palo Copado

San Juan

San Juancito

El Cañal

Victoria

Las Vegas

Los Mangos

Santa Cruz

El Pataste



De 9:00 AM a 1:00 PM no habrá energía en San Pedro Sula

Barrio Río de Piedra de la calle 6

18 Avenida frente a Sabores del Perú hasta la calle 9





De 1:30 AM a 4:30 PM no habrá energía en San Pedro Sula

Colonia Villa Eugenia, 16 y 17 avenida B, entre la calle 14 y 12 calle B.