Seth Meyers listo para celebración y seriedad en Globos de Oro

Los Ángeles, Estados Unidos

Seth Meyers suele mezclar malas noticias y comedia en su programa nocturno, pero como anfitrión de los Globos de Oro, tiene la poco envidiable tarea de marcar el tono de la temporada de premios en Hollywood en un momento en el que la crisis por acoso sexual continúa expandiéndose en la industria y más allá.



Meyers fue contratado para el trabajo después de que surgió el escándalo a finales del año pasado, así que sabía en lo que se metía.



"Y mi primer instinto fue ‘¡oh! probablemente este no es el año más divertido para hacer esto”, dijo.



Pero el equipo creativo en "Late Night with Seth Meyers" es experto en abordar temas de actualidad con humor y agudeza, dijo, así que están trabajando con él para escribir el material para los globos.



El comediante de 45 años charló con The Associated Press sobre cómo se está preparando para lograr el equilibrio entre la celebración y la seriedad en la ceremonia, que será transmitida en vivo por NBC en Estados Unidos y TNT para Latinoamérica.



Las respuestas han sido editadas para una mayor precisión y brevedad.



AP: ¿Cómo equilibras los temas duros con la necesidad de ser divertido y ligero?

Meyers: Creo que esa es la conversación en la que nos seguiremos enfocando a medida que nos acercamos. No queremos que esta noche sea una sesión en la que estemos regañando a todos por lo que pasó, porque es muy importante para nosotros recordar que grandes películas fueron estrenadas este año. Grandes programas de televisión se estrenaron este año y mucha gente trabajó muy duro. Mucha gente, nos estamos dando cuenta, trabajó en ambientes que no eran tan buenos para trabajar tan duro. Así que la meta es hacer que la gente tenga una noche maravillosa y una fiesta que puedan disfrutar en un año en el que todos lo merecen.



AP: ¿Escribir chistes es una manera de liberar la presión de las noticias?

Meyers: He descubierto que las noticas son más difíciles en nuestras pausas que en nuestras semanas con programas. Hay algo muy catártico sobre procesar las noticas a través de nuestro sistema, cuando escribes chistes sobre ello y hablas con personas que te hacen reír es una manera más saludable de lidiar con ello ... creo que eso es parte de lo que estamos tratando de hacer en los Globos, decir: ¡Hey!, idealmente no estaríamos hablando de esto, pero esperamos que podamos hablar sobre de una manera que nos hará sentir mejor en vez de recordarnos lo terrible que todo fue, es y sigue siendo.



AP: ¿Te sirve de algo ver entregas pasadas de los Globos de Oro?

Meyers: Propuse chistes cuando Amy (Poehler) y Tina (Fey) fueron presentadoras, así que estuve tras bambalinas esos tres años. Definitivamente regresaré a revisar sus monólogos, porque sentí que fueron buenísimas. Y creo que se puede decir lo mismo por lo que hizo Ricky (Gervais) por la gala, porque no creo que la gala fue percibida de esa manera hasta que él tomó el control. Así que creo que en retrospectiva y viendo a esos tres anfitriones probablemente tendremos toda la educación que necesitamos.



AP: ¿Cómo tienes tiempo para ver todas las películas y programas nominados?

Meyers: Es genial porque ahora tenemos un hijo de 20 meses y otro en camino así que ansío decirle a mi esposa embarazada que tengo que ver esas películas por trabajo.



AP: ¿Tienes algún ritual para calmar tus nervios antes de ser anfitrión de una gran gala como esta?

Meyers: Hay alcohol en el edificio, lo cual es genial. Generalmente lo tengo que meter a escondidas y eso ayuda. He presentado los globos un par de veces y una de las cosas que me gustan de los Globos, contario a los Emmy, por ejemplo, es simplemente que la caminata es más corta de los costados del escenario al micrófono. Eso es muy importante, porque esa larga caminata cuando la gente está viéndote y tienes un largo camino hacia el micrófono, es cuando creo que las dudas internas pueden invadirte.



AP: ¿Qué es lo que te ilusiona hacer como anfitrión de los Globos de Oro?

Meyers: Me imagino que saldremos después, así que tengo ganas de esa parte.



AP: ¿Esperas haber terminado el trabajo?

Meyers: Sí, creo que terminar es increíble. Bueno no, me gusta contar chistes, y al final de cuentas cuando alguien como yo termina haciendo algo como esto, todo lo que puedo presentar son chistes. Tengo tan pocas habilidades más. No habrá un gran número musical, no habrá canto ni baile, así que diré que es lindo saber que lo mejor serán los chistes.

