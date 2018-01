Según Boniek García, Jorge Luis Pinto no debe continuar al frente de la Selección de Honduras

Óscar Boniek García dijo que no renunció a la Selección de Honduras por no crear polémica. Foto: El Heraldo.

Tegucigalpa, Honduras

El volante del Houston Dynamo de Estados Unidos, Boniek García, indicó que Jorge Luis Pinto no debería seguir al frente de la Selección de Honduras, dado a que los resultados lo acompañaron en su gestión.

El jugador, estuvo de invitado en la primera emisión del programa Fútbol de Primera TV este martes a través de Todo Deportes Televisión.

Amado Guevara, Carlos Pavón y Arnold Cruz ya fueron asistentes en la Selección. Suazo es el actual DT del sub 16 del Cagliari en Italia. Fotos: El HEraldo.







"Esto es de resultados y no se logró clasificar al mundial. Los resultados son los que hablan. Allá la Federación (Fenafuth) si quiere renovarlo", dijo el jugador mientras charlaba con Kike Lanza y Rudy Urbina, a quiénes les reveló que no renunció a la Selección de Honduras, por no armar polémicas. "Yo ya no quería venir más", dijo.



En ese momento, se le consultó al jugador por sus candidatos para hacerse del equipo nacional en actualidad y Boniek no dudo el brindarlos. "Amado (Guevara), David (Suazo), (Carlos) Pavón y Arnold Cruz", dijo el bimundialista.